La serie di Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy, sta per fare ufficialmente il suo ingresso su Netflix. Presentata in anteprima mondiale fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia, la serie-tv crime è attesissima ovunque.

Copenhagen Cowboy: quando esce la serie su Netflix?

È grazie al trailer ufficiale della serie che il mondo ha finalmente scoperto la data di uscita di Copenhagen Cowboy. La serie crime di Nicolas Winding Refn arriverà in piattaforma il prossimo 5 gennaio 2023: tutto è pronto, manca davvero poco.

La nuova serie crime sarà disponibile alla visione solamente a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming. Netflix, infatti, offre la possibilità di scegliere tra diversi piani tariffari in base alla quantità di schermi coinvolti.

Una volta scelto il piano più adatto alle proprie esigenze, bisognerà scegliere il metodo di pagamento, che sarà o mensile, o annuale. Infine, ma non per importanza, la piattaforma offre anche la possibilità di scegliere un abbonamento low-cost in cui, però, compare la pubblicità (spesso elemento di disturbo mentre si guarda un film o una serie-tv).

Di che cosa parla Copenhagen Cowboy?

La serie in arrivo su Netflix ha come protagonista una giovane ragazza di nome Miu, enigmatica eroina che all’alba di un nuovo inizio dopo una vita passata in servitù, si ritrova a dovere attraversare il mondo dei bassifondi criminali di Copenhagen.

Nel corso del suo viaggio, tra peripezie e non poche difficoltà, Miu incontrerà la sua nemesi, Rakel, con la quale intraprenderà una vera e propria odissea in spazi anche soprannaturali.

Il passato di entrambe finirà col definire anche il loro futuro e nel mentre Miu e Rakel scopriranno anche di essere rimaste sole.

Parlando della serie-tv, Nicolas Winding Refn ha espresso tali parole:

Copenhagen Cowboy nasce dal mio fuoco rivoluzionario e cerca allo stesso tempo di sedurre e intrattenere i sensi […] È progettato per stimolare la mente, gli occhi, la lingua, il cuore e l’anima. Tensioni ed emozioni si accendono in un macabro tour de force che si manifesta in Miu, una nuova incarnazione dei miei alter ego, fondamentali nel mio lavoro passato, presente e futuro.

E ancora:

Collaborare con Netflix e dare vita a questo show è stata un’esperienza assolutamente meravigliosa a tutti i livelli. Non li percepisco solamente come miei partner per molte avventure future a venire, ma anche come miei amici. È stato coniato un nuovo termine: Netflix Winding Refn.

Quanti episodi ha Copenhagen Cowboy e quanto durano?

La nuova serie crime che presto vedremo su Netflix conta sei episodi, della durata di circa 60 minuti ciascuno.

Chi sono gli attori e le attrici di Copenhagen Cowboy?

La serie di Nicolas Winding Refn è interpretata da:

Angela Bundalovic è Miu

Fleur Frilund è Jessica

Lola Corfixen è Rakel

Zlatko Burić è Miroslav

Andreas Lykke Jørgensen è Nicklas

Jason Hendil-Forssell è Chiang

Li Ii Zhang è Hulda

Dragana Milutinović è Rosella

Mikael Bertelsen

Mads Brügger

Ramadan Huseini

Per Thiim Thim

Copenhagen Cowboy arriva su Netflix il 5 gennaio 2023: l’attesa è quasi conclusa, ma l’emozione è già alle stelle.