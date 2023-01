Copenhagen Cowboy su Netflix: la trama

Copenhagen Cowboy è una nuova serie tv di Netflix, diretta da Nicolas Winding Refn, che uscirà sulla piattaforma il 5 gennaio 2023. Una serie nata durante la pandemia.

Copenhagen Cowboy: nuova serie su Netflix

Copenhagen Cowboy è una nuova serie tv di Nicolas Winding Refn, realizzata per Netflix, che è stata presentata alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che uscirà sulla piattaforma di streaming il 5 gennaio 2023.

Copenhagen Cowboy è una serie tv nata durante la pandemia di Covid, che è scoppiata proprio mentre il regista era pronto a partire per girare un nuovo film, e invece è rimasto bloccato in Danimarca con la sua famiglia. Per questo è tornato a girare nella sua patria dopo l’esordio con la trilogia Pusher, e ha potuto anche lavorare a stretto contatto con sua moglie Lola Corfixen, che è una produttrice, e le sue due figlie Lola e Lizzielou, che recitano nella serie.

“Non ero più diviso in due mondi, creatore di giorno e padre di notte” ha spiegato il regista, che è riuscito a sfruttare il difficile momento della pandemia per creare qualcosa di nuovo, lavorando a stretto contatto con la sua famiglia. Per lui è stata un’occasione unica per unire la sua carriera e la sua vita privata, realizzando questo suo nuovo importante progetto. La serie tv Copenhagen Cowboy è stata presentata in anteprima al Festival del cinema di Venezia lo scorso settembre.

Si tratta della prima produzione tv che Nicolas Winding Refn ha girato nella sua patria, la Danimarca. Il regista prima di questo progetto, aveva diretto la serie Too old to Die Young, che è disponibile su Prime Video. “Con Copenhagen Cowboy sto tornando al mio passato per plasmare il mio futuro creando una serie, un’espansione dei miei alter-ego in continua evoluzione, ora nella forma della mia giovane eroina, Miu” ha spiegato il regista, parlando del suo lavoro, a cui tiene molto perché è un progetto molto personale, una creazione nata in un momento significativo, negativo per tutto il mondo, ma positivo dal punto di vista artistico per lui.

Copenhagen Cowboy, serie su Netflix: la trama

Copenhagen Cowboy è una serie tv che prevede sei episodi. Al centro della trama c’è Miu, una giovane ed enigmatica eroina, che dopo un vita trascorsa a servire gli altri, si ritrova ad interfacciassi con il pericoloso mondo criminale di Copenaghen. La giovane eroina Miu dovrà cercare giustizia e vendetta e si scontrerà con Rakel, la sua nemesi, mentre partono per un’odissea attraverso il naturale e il soprannaturale. Il passato finirà per definire il futuro e le due donne scopriranno di non essere sole. Si tratta di una serie noir, elettrizzante, piena di colpi di scena, in cui il reale e il surreale si mischieranno in modo inevitabile, in uno spazio in cui una giovane eroina dovrà fare i conti con il mondo criminale di Copenaghen, ma anche con se stessa. Una serie che riuscirà ad appassionare e a coinvolgere tutti i telespettatori, che si lasceranno travolgere da questa nuova avventura.