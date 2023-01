Copenhagen Cowboy, serie tv danese, ha debuttato il 5 gennaio 2023 su Netflix. I telespettatori hanno apprezzato questa nuova serie e si iniziano a fare domande su un eventuale secondo capitolo. In attesa di conferme ufficiali, scopriamo qualche dettaglio in più.

Copenhagen Cowboy: la seconda stagione si farà?

Copenhagen Cowboy ha debuttato il 5 gennaio 2023 su Netflix. Si tratta di una serie danese, creata da Nicolas Winding Refn, con una storia davvero particolare da raccontare. La giovane protagonista Miu, un’eroina enigmatica che ha a che fare con il mondo della criminalità di Copenhagen, è interpretata da Angela Bundalovic. Ci sarà la seconda stagione di questa serie tv? Dal momento dell’uscita, in realtà, la famosa piattaforma di streaming Netflix non ha confermato un possibile rinnovo né un’eventuale cancellazione della serie, come è accaduto per altre.

Il futuro di questa nuova creazione di Nicolas Winding Refn per il momento sembra essere rimasto in bilico, senza particolari dettagli. Il creatore dello show, però, ha sottolineato di essere molto interessato ad un secondo ciclo di episodi. Ai microfoni di Deadline ha anche manifestato un certo interesse per un eventuale film sequel. Nel caso di un eventuale rinnovo, su decisione di Netflix, la seconda stagione di Copenhagen Cowboy potrebbe tornare in streaming nel corso del 2024, probabilmente nella seconda parte dell’anno.

Al momento, però si tratta solo di un’ipotesi, perché non sono ancora stati fatti annunci reali da parte della piattaforma di streaming o del creatore.

Copenhagen Cowboy: la trama

Copenhagen Cowboy racconta la storia di una giovane ed enigmatica eroina, chiamata Miu, che ha passato la sua vita a servire una strana e misteriosa organizzazione criminale. La giovane ha deciso di ribellarsi, ma viene costretta ad interagire con il pericoloso mondo criminale di Copenhagen. Miu è in cerca di vendetta e nel suo percorso si imbatte nella sua nemesi, Rakel. Le due affrontano insieme un viaggio in cui inevitabilmente il naturale e il soprannaturale si sovrappongono e si mescolano. Il suo passato delineerà il suo futuro e le due donne faranno anche una scoperta, ovvero quella di non essere sole. Se la seconda stagione dovesse essere confermata, sicuramente verranno portate sul piccolo schermo nuove avventure misteriose, in un mondo in cui naturale e soprannaturale non hanno più confini. Sarebbe sicuramente un secondo capitolo interessante ed appassionante, soprattutto per tutti coloro che hanno apprezzato la prima stagione.

In attesa di una conferma da parte del colosso dello streaming, è possibile immaginare e provare a prevedere il cast della seconda stagione, tenendo conto che potrebbe essere decisamente simile a quello della prima stagione. Il cast del primo capitolo è formato da:

Angela Bundalovic interpreta Miu

Andreas Lykke Jorgensen interpreta Nicklas

Li li Zhang interpreta Mor Hulda

Jason Hendil-Forssell interpreta Chiang

Zlatko Buric interpreta Miroslav

Shang Preben Madsen interpreta Lai

Hok Kit Cheng interpreta Ying

In caso di rinnovo per una nuova stagione, potrebbero decidere di seguire l’impostazione del primo capitolo. La seconda stagione potrebbe, quindi, essere formata da sei episodi della durata di 60 minuti ciascuno.