Copenhagen Cowboy, serie tv Netflix: cast e curiosità

Copenhagen Cowboy è una nuova serie Netflix, diretta dal regista Nicolas Winding Refn, che uscirà il 5 gennaio sulla famosa piattaforma di streaming. Una serie di sei episodi, molto appassionante. Scopriamo insieme il cast della serie.

Copenhagen Cowboy, la nuova serie tv Netflix

Il 5 gennaio 2023 sarà disponibile su Netflix la serie tv Copenhagen Cowboy, diretta dal regista Nicolas Winding Refn. Una serie noir, in sei episodi, incentrata su una giovane eroina, Miu, molto enigmatica, che inizia un nuovo percorso dopo una vita di servitù, attraversando l’inquietante mondo criminale di Copenhagen. La giovane eroina è assetata di giustizia e vendetta e nel suo percorso incontra la sua nemesi Raker e insieme intraprendono un viaggio attraverso la dimensione naturale e soprannaturale.

Il passato finisce per trasformare e definire il loro futuro, ma le due giovani donne scoprono di non essere da sole. La serie tv è stata presentata fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia 2022 e si ispira alle fiabe classiche, alla poesia epica e ai western di Hollywood affidando alla protagonista Miu il compito di condurre i telespettatori in squallide strade e seminterrati, così come nelle stanze dei bottoni di una multinazionale e in sontuose tenute.

Miu potrebbe essere qualsiasi cosa, da maga a sacerdotessa o ladra, ma sicuramente è un’eroina, o forse qualcosa che il mondo non ha mai visto prima d’ora.

La serie Copenhagen Cowboy “nasce dal mio fuoco rivoluzionario e cerca allo stesso tempo di sedurre e intrattenere i sensi” ha spiegato il regista Nicolas Winding Refn. “È progettato per stimolare la mente, gli occhi, la lingua, il cuore e l’anima. Tensioni ed emozioni si accendono in un macabro tour de force che si manifesta in Miu, una nuova incarnazione dei miei alter ego, fondamentali nel mio lavoro passato, presente e futuro” ha sottolineato. Una serie davvero elettrizzante, complessa e coinvolgente, che travolge completamente i telespettatori, con sei episodi che mescolano continuamente le carte, ricchi di colpi di scena. Un viaggio così surreale da essere, invece, molto reale e profondo, creato durante la pandemia, quando il regista era bloccato in Danimarca con la sua famiglia. La moglie, produttrice, ha contribuito al progetto e le due figlie hanno recitato nella serie.

Copenhagen Cowboy: il cast della serie tv

La serie tv è ambientata in Danimarca, patria del regista Nicolas Winding Refn, che ha creato questo meraviglioso progetto durante la pandemia, grazie anche alla collaborazione della sua famiglia. Il cast della serie tv Copenhagen Cowboy, che uscirà il 5 gennaio su Netflix, è composto da:

Angela Bundalovic;

Lola Winding Refn;

Jason Hendil-Forssell;

Andreas Lykke Jørgensen;

Zlatko Buric;

Li Li Zhang;

Fleur Firlund;

Per Thiim Thim;

Ramadan Hseini;

Maria Erwolter;

Mikael Bertelsen;

Mads Brugger;

Leif Sylvester;

Thomas Algren;

Slavko Labovic;

Dragana Milutinovic.

Il cast è sicuramente composto da altri nomi, che non sono stati citati. Il lavoro del regista è stato davvero molto intenso, ma questo è un progetto a cui tiene moltissimo, proprio per come è nato e per i presupposti per essere un grande successo.