Community Squad (Division Palermo) arriva su Netflix

Community Squad (Division Palermo) è una nuova serie tv crime che sta per approdare su Netflix. La data ufficiale del rilascio della serie è il 17 febbraio. Mancano pochi giorni per scoprire questa nuova storia, che sicuramente riuscirà ad ottenere un grande successo. Si tratta di una serie per la regia di Santiago Korovsky e Diego Nunez Irigoyen, che conta sula sceneggiatura di un meraviglioso team creativo formato da Santiago Korovsky, Ignacio Sanchez Mestre, Ignacio Gaggero, Florencia Percia, Martin Garabal, Martina Lopez Robol e Mariana Wainstein e prodotta da K&S Films.

Questa nuova serie è molto particolare, soprattutto per la sua trama, di genere crime, ma un po’ diversa dal solito. Racconta le vicende di una improbabile pattuglia della guardia urbana a cui è stata affidata una missione davvero molto particolare. Questa pattuglia ha lo scopo di migliorare l’immagine della polizia, nonostante l’innato talento di mettersi nei guai, indagine dopo indagine. Una sorta di campagna di marketing sul campo, per cercare di rinnovare l’immagine delle forze dell’ordine, che però non andrà come dovrebbe.

I cittadini iniziano a chiedersi a cosa serve questa strana pattuglia così tendente a cacciarsi nei guai. Tra tutte queste domande, però, la pattuglia si ritroverà a dover fare i conti con dei veri criminali, anche loro un po’ insoliti. La novità della serie sta nell’idea di raccontare un team di polizia formato da minoranze e creato come una vera e propria operazione di marketing per riuscire a migliorare l’immagine delle forze di sicurezza. I membri di questa strana pattuglia dovranno confrontarsi realmente con una particolare banda criminale.

Community Squad (Division Palermo): il cast della serie

La serie tv è molto attesa proprio per l’originalità della sua storia. L’idea di creare una pattuglia che possa in qualche modo riuscire a migliorare l’immagine delle forze dell’ordine ha colpito un po’ tutti. In un mondo fatto di campagne di marketing quotidiane, potrebbe essere un’idea particolare quella di crearne una per fare in modo che i cittadini possano avere un’impressione migliore delle forze dell’ordine. Ovviamente, questa pattuglia dovrà poi trovare un modo per risolvere le situazioni che dovrà affrontare, soprattutto quando si ritroverà a dover fare i conti con una banda criminale, anche questa molto particolare. La serie tv è formata da otto episodi e sarà disponibile nel catalogo di Netflix a partire dal 17 febbraio.

Il cast della serie tv crime Community Squad (Division Palermo) è formato da:

Santiago Korovksy;

Martin Garabal;

Charo Lopez;

Pilar Gamboa;

Augustin Rittano;

Daniel Hendler;

Marcelo Subiotto;

Carlos Belloso;

Sergio Prina

Non vi resta che attendere ancora qualche giorno, più precisamente venerdì 17 febbraio 2023, per riuscire a vedere la serie tv Community Squad (Division Palermo), e per scoprire cosa combinerà questa strana pattuglia alle prese con una banda di criminali.