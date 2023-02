Community Squad (Division Palermo) è una serie tv argentina che sta per arrivare su Netflix. Mancano pochissimi giorni per poter conoscere la storia di questa serie tv, che parla di una sgangherata pattuglia della guardia urbana.

Community Squad (Division Palermo): quando esce

Il mese di Febbraio sarà ricco di grandi novità, che renderanno il catalogo della piattaforma di streaming, Netflix, ancora più ricco. Durante questo mese, come abbiamo visto nelle prime settimane, sono previste numerose uscite di film, serie tv, documentari e show, alcuni dei quali particolarmente attesi. Gli utenti della piattaforma verranno piacevolmente sorpresi per tutto il mese, con ritorni molto attesi, ma anche con grandi novità che riusciranno sicuramente ad appassionare il pubblico.

Sarà un mese pieno di colpi di scena e di diversi generi sempre molto apprezzati, con titoli nuovi che contribuiranno al successo della piattaforma di streaming, che sembra non deludere mai tutti i suoi utenti. Tra le nuove uscite troviamo anche Community Squad (Division Palermo) una serie tv girata in Argentina che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico. Uscirà presto la prima stagione di questa serie, che è composta da 8 episodi, ciascuno della durata di 30 minuti.

Sarà un’occasione per scoprire una nuova storia, una nuova serie che sicuramente riuscirà a tenere il pubblico con il fiato sospeso, in un mix perfetto tra crime e comedy. La data ufficiale in cui è prevista l’uscita della prima stagione di Community Squad (Division Palermo) è venerdì 17 febbraio 2023. Mancano davvero pochissimi giorni per entrare nel mondo di questa serie televisiva argentina, per scoprire chi sono i protagonisti delle avventure che verranno raccontate e per seguire la storia e le vicende di questi personaggi, lasciandosi appassionare da tutto quello che accadrà.

Community Squad (Division Palermo): di cosa parla

È sempre il momento giusto per scoprire una nuova serie televisiva, che potrebbe appassionarci. Tutti gli utenti di Netflix avranno la possibilità di trovare un titolo nuovo nel catalogo, che sicuramente riuscirà ad appassionare. A partire da venerdì 17 febbraio, infatti, uscirà la prima stagione di una nuova serie tv argentina, dal titolo Community Squad (Division Palermo). Il cast di questa serie tv è composto da Charo Lopez, Marcelo Subiotto, Augustin Rittano, Fabian Arenillas, Carlos Belloso, Sergio Prina, Alan Sabbagh, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Santiago Korovsky e Martin Garabal. “Una sgangherata pattuglia della guardia urbana creata per migliorare l’immagine della polizia si mette inavvertitamente in pericolo di vita quando affronta alcuni strani criminali” si legge nella descrizione fornita da Netflix. La serie parla proprio della Divisione Palermo, una squadra di pattugliamento urbano inclusiva che è nata come una sorta di manovra di marketing per cercare di migliorare l’immagine delle forze dell’ordine. Il pubblico è impegnato a cercare di capire di che cosa si occupa di preciso questa strana squadra di pattugliamento urbano, che si va inconsapevolmente ad imbattere in una banda di criminali particolarmente insolita. Cosa accadrà tra i due gruppi? La serie tv è di genere crime, ma anche di genere comedy, per cui non mancheranno i colpi di scena.