Re Carlo III è malato di cancro. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di sapere come sta il Sovrano d’Inghilterra.

Come sta Re Carlo III? Tutto sulla diagnosi di cancro

La scorsa settimana Re Carlo III è stato sottoposto a in intervento chirurgico alla prostata programmato ma, dopo tutti gli esami, gli è stato diagnosticato un cancro. La notizia è stata annunciata nelle ultime ore con un comunicato da Buckingham Palace: “durante la recente procedura ospedaliera del Re per ingrossamento della prostata (ipertrofia prostatica benigna) è stato rilevato un altro problema separato. I successivi test diagnostici hanno individuato una forma di cancro.“ Re Carlo III si trova a Londra e ha già iniziato le cure, il tumore è curabile perché diagnosticato nella fase iniziale. Per tutto il periodo di cure eviterà gli impegni pubblici, come gli è stato consigliato dagli stessi medici, ma continuerà a lavorare da casa. Da Londra fanno sapere che “Sua Maestà oggi ha iniziato un programma di cure regolari, durante i quali i medici gli hanno consigliato di posticipare le mansioni di pubblico interesse. Per tutto questo periodo Sua Maestà continuerà a svolgere gli affari di Stato e le pratiche ufficiali come sempre.” A voler comunicare la notizia della malattia è stato lo stesso Re Carlo III, il quale è molto fiducioso nelle cure visto appunto la diagnosi precoce: “il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente ottimista riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono malati di cancro.” Non sono stati resi noti i dettagli del tumore di Re Carlo ma, come detto in precedenza, il cancro è stato diagnosticato nella sua fase iniziale perciò i medici sono ottimisti.

Re Carlo III ha il cancro: il Principe Harry torna a Londra

Dopo la notizia della malattia di Re Carlo III, il Principe Harry ha deciso di tornare subito a Londra per stare vicino al padre in questo delicato momento. Non si sa se anche Meghan e i figli andranno a Londra con lui. Da quanto si apprende è stato lo stesso Re Carlo III a informare i due figli delle sue condizioni di salute. Il Principe William invece tornerà entro questa settimana alle funzioni pubbliche. Il primogenito di Re Carlo III si era preso una pausa dagli impegni pubblici per stare accanto alla moglie, Kate Middleton, recentemente operata all’addome e che dovrà stare a riposo per circa tre mesi. Insomma un periodo davvero nero per la royal family, prima l’intervento a Kate e poi le diagnosi di cancro a Sarah Ferguson e a Re Carlo III.

