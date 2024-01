Ecco come sta la moglie del Principe William dopo l'intervento in ospedale.

Kate Middleton è stata operata all’addome in una clinica privata a Londra. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come sta la moglie del principe William.

Come sta Kate Middleton dopo l’intervento in ospedale?

Martedì scorso Kate Middleton è stata ricoverata in un ospedale privato di Londra, la London Clinic, per poi essere sottoposta a un intervento chirurgico all’addome. Secondo la stampa britannica, l’intervento al quale è stata sottoposta la Principessa del Galles era un intervento programmato. Per l’esattezza la moglie del principe William ha subito un intervento chirurgico addominale, per il quale dovrebbe restare ricoverata dai 10 ai 14 giorni. La Bbc ha detto che “non si tratta di cancro ma comunque è un problema serio”. C’è molta incertezza sulle condizioni di salute di Kate Middleton, in quanto non è appunto chiaro il motivo di tale operazione. Nel frattempo il marito, il principe William, ha annullato tutti gli impegni previsti, al fine di accompagnare personalmente i figli a scuola in attesa che la moglie lasci l’ospedale. Anche tutti gli impegni di Kate per i prossimi mesi sono quindi annullati.

Kate Middleton, smentita l’ipotesi di tumore

Come abbiamo appena visto, Kate Middleton è stata sottoposta martedì a una operazione chirurgica all’addome, ma è stato smentito che si trattasse di un tumore. I vari tabloid inglesi hanno fatto alcune ipotesi. Secondo l’Express, un intervento chirurgico addominale può “alleviare i sintomi di varie lesioni addominali come lesioni, traumi o dolori causati da un’appendicite o da una emorragia interna.” Come riportato sul quotidiano, i più comuni interventi di chirurgia addominale includono “la rimozione dell’appendice, la rimozione della cistifellea e gli interventi su ernie addominali.” Potrebbe anche trattarsi di distasi addominale, che colpisce tre donne su dieci dopo il parto. Secondo il Daily Mail, invece la Principessa del Galles potrebbe essere stata sottoposta a un’isterectomia, ovvero la rimozione dell’utero, oppure per la rimozione di cisti ovariche.

Secondo alcune indiscrezioni, Kate Middleton, dopo l’operazione starebbe già molto meglio, ma comunque dovrà stare a riposo almeno per tre mesi. Infatti non è previsto nessun ritorno alle funzioni pubbliche fin dopo Pasqua. Da palazzo hanno inoltre fatto sapere che Kate Middleton desidera che il proprio bollettino medico personale resti privato e che spera che la gente capisca il suo desiderio di normalità per il bene dei suoi figli. A quanto si apprende, la convalescenza Kate la passerà a Windsor, assieme al marito e ai tre figli.

Nel frattempo anche Re Carlo III dovrà presto sottoporsi a una operazione chirurgica a causa di un ingrossamento della prostata. Da Palazzo Reale fanno sapere che le condizioni del Re non destano preoccupazioni, si tratta infatti di un disturbo a carattere benigno, e che, con molta probabilità, il sovrano d’Inghilterra sarà operato già nel corso della prossima settimana. Anche Re Carlo III, dopo l’intervento, dovrà stare lontano dagli impegni pubblici per qualche tempo.

