Non c’è pace per la royal family, dopo l’intervento all’addome a Kate Middleton e la prossima operazione di Re Carlo III, arriva la notizia che Sarah Ferguson ha un tumore della pelle. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Sarah Ferguson, diagnosticato un melanoma maligno: come sta?

Il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi per la royal family, dopo la notizia dell’operazione all’addome di Kate Middleton e la prossima operazione alla prostata di Re Carlo III, ecco che arriva la notizia della malattia di Sarah Ferguson, l’ex moglie del Principe Andrea, e madre di Beatrice di York e Eugenia di York. A soli sei mesi dall’intervento subito per rimuovere il tumore al seno, arriva un’altra diagnosi, ovvero quella di un melanoma maligno della pelle. Il portavoce della duchessa di York, ha riferito che questo tumore è stato scoperto a seguito di alcuni esami cui la donna è stata sottoposta prima dell’operazione di ricostruzione del seno: “Il suo dermatologo ha richiesto che diversi nei venissero rimossi e analizzati, e uno di questi è stato identificato come canceroso. La duchessa si sta sottoponendo a ulteriori indagini per garantire che il tumore sia stato scoperto nelle fasi iniziali. Chiaramente, un’altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la duchessa rimane di buon umore. Vuole ringraziare l’intera equipe medica che l’ha supportata, in particolare il suo dermatologo, la cui vigilanza ha assicurato che la malattia fosse diagnosticata prontamente. Crede che la sua esperienza sottolinei l’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma.”

Sarah Ferguson, il tumore al seno

Sarah Ferguson ha da poco ricevuto la diagnosi di avere un tumore della pelle, circa un anno dopo che le è stato diagnosticato un tumore al seno, scoperto grazie alla mammografia di routine. Fergie, come viene spesso chiamata la duchessa di York, si è dovuta sottoporre a un intervento di mastectomia. Lo scorso mese di novembre, durante un evento di gala, Sarah Ferguson ha dichiarato di sentirsi bene e di aver guardato in faccia il cancro senza battere ciglio. La notizia della nuova malattia dell’ex moglie del Principe Andrea, arriva dopo la notizia dell’operazione all’addome della principessa del Galles, Kate Middleton, operata lo scorso martedì e ancora ricoverata, ma di cui ancora non sono note le ragioni dell’intervento, anche se nelle ultime ore si parla di diverticolite acuta. Re Carlo III, inoltre, questa settimana sarà operato per via di un ingrossamento della prostata, anche se da Palazzo Reale fanno sapere che le condizioni del re non destano preoccupazioni. Di positivo c’è il riavvicinamento di Harry e Meghan, che hanno inviato un messaggio di pronta guarigione a Kate. Vediamo se sarà questo il primo passo per un riconciliamento con tutta la famiglia reale.

