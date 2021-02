i cibi fritti sono peccati di gola a cui è impossibile rinunciare e resistere. Per poter mangiare in modo sano e senza troppi grassi e condimenti, ecco alcuni consigli su come friggere senza olio mantenendosi in forma. Vediamo come fare e cosa usare.

Come friggere senza olio e grassi

Si sa che cuocere con tantissimo olio e grassi non è assolutamente salutare, ma è possibile cucinare anche senza tutti questi condimenti guadagnando una linea snella e longilinea. Come friggere senza olio è assolutamente possibile grazie al glucosio in polvere, un metodo tecnologico che permette una cottura dei cibi molto più sana e salutare.

Le friggitrici di ultima generazione, i modelli ad aria, permettono dii friggere, quindi garantire una frittura sana senza l’aggiunta di oli e di grassi. Come friggere senza olio e grassi si può grazie al glucosio in polvere, noto anche come destrosio. Si tratta di un tipo di zucchero adatto per la frittura di determinati alimenti e che si fonde a 150° per poi caramellarsi verso i 190°.

Si trova praticamente ovunque, sia nei supermercati che nelle pasticcerie e permette di ottenere una frittura dei cibi croccante e gustosa, ma anche naturale senza lievitare sulla circonferenza. L’unica cosa da fare è metterlo sul fuoco, attendere che diventi un liquido trasparente e, non appena giunge a ebollizione, versare all’interno i vari alimenti da friggere.

In questo modo si elimina qualsiasi eccesso e grasso. Un metodo che permette di friggere, non solo i cibi salati, ma anche i dolci e le amate patatine fritte di cui è davvero impossibile fare a meno. Oltre a questi alimenti, si possono friggere anche verdure, carne e pesce, stando ben attenti. Grazie a questo prodotto, la frittura è rapida, veloce e soprattutto salutare.

Come friggere senza olio e grassi: benefici

La frittura è un metodo di cottura molto appagante e gustoso, anche se bisogna fare attenzione in quanto non è particolarmente consigliata, soprattutto per coloro che soffrono d’ipertensione o di sovrappeso. Le calorie date da un metodo di cottura del genere sono molto alte e rischiano d’intaccare la salute, causando danni al fegato e al cuore.

Come friggere senza olio, non solo è possibile, ma apporta una serie di vantaggi e benefici per la salute che bisogna assolutamente tenere in considerazione per stare meglio e in forma. In caso di dieta o problemi cardiovascolari, bisogna cercare di limitare l’apporto di olio cercando di prediligere altri tipi di cotture, come quella a vapore o ai ferri.

L’olio è un elemento indispensabile nella cucina mediterranea, ma è molto calorico, per cui bisogna fare attenzione cercando di consumarlo il meno possibile o limitarne le quantità. Come friggere senza olio si può e benefici di questa cottura sono i più vari. Innanzitutto, una cottura senza olio e grassi permette di condurre uno stile di vita più sano e salutare.

Permette di perdere peso ottenendo risultati importanti ai fini del dimagrimento. Permette di diminuire la quantità delle sostanze dannose che sono presenti durante la cottura. Inoltre, come friggere senza olio agevola e stimola una alimentazione maggiormente sana e leggera. Usare la friggitrice ad aria è un metodo ottimale per friggere senza olio e grassi.

La miglior friggitrice ad aria

Come friggere senza olio e grassi è una attività che si può attuare, anche per una qualità dei piatti nettamente migliore e salutare. Per farlo, si ha bisogno di uno strumento, quale la friggitrice ad aria. In commercio si trovano diversi modelli, ma la migliore secondo chef e consumatore è Oil free fryer friggitrice. Un elettrodomestico grazie al quale è possibile friggere, non solo senza olio, ma anche senza grassi.

E’ ritenuta la migliore friggitrice ad aria grazie alla bontà e alla qualità dei fritti e all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Una friggitrice che, a differenza di altri modelli, cucina senza olio e grassi sfruttando il getto d’aria calda per la preparazione e frittura di vari piatti. Senza olio, grassi e burro, permette di cucinare piatti gustosi e croccanti al tempo stesso. Ha il funzionamento che ricorda quello del forno elettrico ventilato. Per chi volesse approfondire su Oil free fryer, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Funziona grazie a una camera di cottura dalla quale l’aria entra in modo rapido al punto raggiungere temperature che arrivano a toccare i 200 gradi. Per questo tipo di friggitrice ad aria che si ricorda essere la migliore in questo settore, basta un semplice cucchiaino d’olio per la frittura dei vari alimenti.

Grazie a questo prodotto, si avranno cibi molto croccanti nella parte esterna e morbidi dall’interno. Non frigge soltanto, ma griglia, cuoce e arrostisce gli alimenti. Inoltre, è un prodotto che permette i seguenti benefici:

Elimina qualsiasi cattivo odore

I cibi sono leggeri, senza olio e grassi

Frigge senza schizzi

Evita gli incidenti domestici

Diminuisce il tempo dedicato alla pulizia dell’elettrodomestico

Frigge in modo rapido e veloce (bisogna soltanto versare gli ingredienti e impostare il timer)

Permette di risparmiare sull’olio

Portatile, quindi si può portare ovunque.

Usarla è facile perché basta inserire gli alimenti nel cestello e, aggiungere, se si vuole, un cucchiaino d’olio.

Un prodotto raccomandato anche dai consumatori per la sua qualità e vantaggi.

