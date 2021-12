Lo stress è ormai diventato un elemento ricorrente delle nostre giornate, e spesso arriviamo alla sera senza forze. Per questo è sempre più importante trovare un momento di benessere dedicato a noi stessi, per rilassarci e distendere i nervi. Una delle soluzioni migliori a questi problemi rimane un buon massaggio, ma non possiamo certo permetterci di frequentare quotidianamente una spa.

Ecco perché può tornarci utile imparare questa abilità e praticarla su noi stessi. Su internet sono numerose le guide in cui si spiega come fare un automassaggio e quali prodotti usare, per cui imparare è ancora più semplice.

Come fare un automassaggio

Le tecniche che spiegano come fare un automassaggio sono tantissime, e variano in base alla zona del nostro corpo che vogliamo rilassare. Di base però, se vogliamo auto-procurarci un benessere generale, la soluzione migliore è l’automassaggio del mattino.

Come si intende dal nome, è sempre meglio svolgerlo appena svegli, ma offre importanti benefici anche se effettuato in altri momenti della giornata. Prima di iniziare dobbiamo rilassarci con respiri profondi, e isolarci in un posto in cui nessuno verrà a disturbarci. Questo tipo di automassaggio si inizia in posizione seduta, partendo dai piedi e arrivando fino alla coscia.

A questo punto dobbiamo stenderci con le ginocchia sollevate e continuare risalendo per il corpo, girandoci anche di fianco.

Per massaggiare la parte posteriore del bacino ritorniamo in posizione seduta, per poi completare il tutto con un massaggio al cuoio capelluto. Ovviamente gli automassaggi tornano utili anche per alleviare alcuni dolori muscolari: con attenzione e con delicatezza possiamo procurarci un meritato sollievo con un massaggio che attenui il dolore alla cervicale. Oltre ai dolori muscolari, gli automassaggi tornano utili anche per fini estetici: i giusti movimenti delle dita e degli accessori appositi possono prevenire il formarsi di alcune rughe del nostro viso.

L’attrezzatura per un benessere fai da te

Per fare un perfetto automassaggio in casa non possono mancare alcuni accessori, che ci potranno aiutare a creare un’esperienza ancora più rilassante. A partire dagli oli da massaggio: disponibile in numerose profumazioni diverse, sono il nostro alleato principale in un massaggio. Oltre ad aiutare le nostre mani nel compiere un movimento più fluido, l’olio idrata ed esfolia la nostra pelle. Inoltre, con alcune tipologie di olio possiamo anche andare a lenire infiammazioni e arrossamenti della pelle. Un’altra tipologia di olio perfetta per questa occasione è quella degli oli essenziali. Grazie alla diffusione di un buon odore in casa stimoleremo anche il nostro naso, rilassandoci ancora di più. Lo stesso risultato può essere ottenuto anche con delle candele profumate.

Inoltre, possiamo aiutarci nel massaggio con un rullo massaggiatore: si tratta di bastone che va tenuto per le due estremità, premuto sulla zona interessata con una leggere pressione. È utile soprattutto nella zona delle gambe, dove stimola meglio la circolazione. Parlando di attrezzi del genere, non possiamo escludere i massaggiatori hi tech. Funzionano tramite vibrazioni o pulsazioni a bassa frequenza, e sono disponibili in forme diverse a seconda della zona che andranno a rilassare. Si va da veri e propri sedili shiatsu per la schiena ad accessori più piccoli, e sempre a portata di mano.