Il dolore al collo, alla schiena e alla cervicale può essere dovuto a diversi fattori come una postura scorretta, predisposizione, genetica, mancanza di movimento o più semplicemente un colpo di freddo. Vediamo qui di seguito i consigli e le soluzioni su come migliorare o risolvere il dolore al collo con un massaggio alla cervicale.

Dolore al collo: come fare il massaggio alla cervicale

La cervicalgia, conosciuto meglio come dolore al collo o alla cervicale, può avere diverse cause e si manifesta nei più svariati modi. Il punto è che si tratta di un dolore veramente fastidioso, il più delle volte insopportabile, che può sfociare anche in altri dolori come mal di testa, mal di occhi e stanchezza generale.

Il punto è che se si manifesta molto spesso è importante segnalarlo al medico di base e cercare di capire quale sia il fattore scatenante.

Se invece si manifesta più sporadicamente, le soluzioni per risolverlo sono molteplici, ecco le principali qui di seguito.

Massaggiatore cervicale

Il massaggiatore cervicale è un elettrostimolatore che lavora sulla zona interessata sciogliendo la tensione e rilasciando calore. In commercio ne esistono di diverse tipologie, da scegliere in base alle proprie specifiche esigenze, vagliando i diversi modelli per caratteristiche e prezzi. Variano all’incirca dai 20 ai 50 euro e si differenziano per taglia, comfort e multifunzioni.

Fascia shiatsu

La fascia shiatsu è un altro tipo di massaggiatore fai da te, che si può usare dove e quando si vuole, a seconda delle esigenze. Anche in questo caso, in commercio ne esistono di diverse varianti, con taglie, prezzi e prestazioni differenti. Ovviamente, come il precedente, il suo scopo è quello di alleviare i dolori rilassando la parte come se si stesse facendo un massaggio reale. Alcuni modelli hanno inoltre la possibilità di massaggiare altre parti del corpo come gambe, schiena o retro delle ginocchia.

Cuscino massaggiante

Il cuscino massaggiante è, a differenza dei precedenti, un vero e proprio cuscino che ha la bellissima funzione di massaggiare la zona del collo e della cervicale, donando sollievo e sciogliendo le tensioni. Imita infatti i movimenti e i gesti di un vero massaggio manuale. Anche questo come la fascia shiatsu può essere adibito ad altre zone del corpo come gambe, polpacci, piedi, ecc.

Fascia riscaldante

La fascia riscaldante è molto simile alla fascia shiatsu ma anche agli altri sopra citati. La comodità è che può essere portato ovunque e usato in ogni momento perché versatile, pratico e portatile. Ma la cosa più interessante è la possibilità di sfruttare diversi livelli di prestazioni.

Altri rimedi per la cervicale

Abbiamo appena elencato le soluzioni migliori sul mercato in fatto di fasce e massaggiatori per la cervicale. Ma ci sono tantissimi altri rimedi per combattere il dolore o meglio prevenire situazioni più doloranti. In questi casi, ad esempio, può aiutare il cuscino per la cervicale, anch’esso molto rilassante ed efficace. Oppure, può aiutare fare stretching o degli esercizi specifici per il collo e la cervicale, facendo però attenzione a non infiammare la parte nell’altro senso. Infine, anche della ginnastica posturale può aiutare a prevenire e contrastare questo tipo di problema.