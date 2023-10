Come essere belle senza trucco a 50 anni? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come essere belle senza trucco a 50 anni: consigli utili

Non si può fermare l’invecchiamento della pelle così come non si può evitare di entrare in menopausa. Sono grandi cambiamenti per una donna, dai cambiamenti ormonali e dell’umore legati appunto alle menopausa, alla comparsa dei segni del tempo, delle tanto odiate rughe che si spera arrivino il più tardi possibile. Ma si può essere belle anche senza trucco a 50 anni? La risposta è certo che sì. In primis, un pò come in tutte le cose, dipende molto dal modo in cui prendiamo la vita, da come reagiamo alle sfide e ai cambiamenti in generale. Poi anche dal modo in cui ci prendiamo cura del nostro corpo e della nostra pelle. Innanzitutto è bene utilizzare sempre prodotti naturali, sia per quanto riguarda le creme sia per quanto riguarda il make up. I cosmetici artificiali infatti sono una delle cause dell’invecchiamento precoce, quindi se si riesce già da giovani a evitare di usarli sarà un bene per la nostra pelle. Inoltre è molto importante fare la skincare ogni giorno, mattina e sera. Oltre a ciò anche l’alimentazione è fondamentale, una alimentazione sana ed equilibrata aiuta tantissimo a prevenire l’invecchiamento precoce. Scegliere quindi cibi ricchi di Vitamina A, oltre a frutta, verdura, cereali, legumi e alimenti ricchi di Omega 3. Infine anche l’attività fisica aiuta tantissimo contro l’invecchiamento precoce. Con tutti questi accorgimenti si può arrivare a 50 anni ancora con una pelle bella e con rughe non marcate e ci si può anche permettere di uscire senza trucco. Ma, come detto all’inizio, la cosa più importante è accettarsi e accettare il cambiamento, se una persona è sicura di sé e si sente bella anche nelle sue imperfezioni sarà bella anche agli occhi degli altri.

Belle senza trucco a 50 anni: i trattamenti rigenerativi

Come abbiamo appena visto, per mantenere la nostra pelle giovane anche con il passare dell’età è molto importante prendersene cura ogni giorno. Carla Bruni, per esempio, sta per compiere 55 anni e di recente ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto che la ritraeva senza trucco, ma nella quale era sempre bellissima. Nonostante l’età, la sua pelle è apparsa giovane e fresca. Sicuramente dipende anche dal patrimonio genetico e quello ahimè va a fortuna, ma Carla Bruni adotta anche uno stile di vita sano e mirato per mantenersi giovane. Oltre allo sport e all’alimentazione sana, la moglie di Sarcozy ha rivelato di sottoporsi a trattamenti di bellezza senza aghi e quindi meno invasivi come laser e radiofrequenza, che stimolano il derma e l’epidermide, conferendo al viso un aspetto più naturale. Il laser Fraxel, ad esempio, agisce in modo significativo sul derma profondo senza quindi andare a intaccare la parte superficiale della pelle. Il risultato è una pelle più compatta e rassodata.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Peeling viso per l’autunno: come preparare la pelle

Extreme slugging: di cosa si tratta e funzionamento