Le décolleté sono grandi protagoniste anche in estate, e c’è un motivo chiaro che lo spiega: ci consentono di affrontare il caldo senza per questo rinunciare ad un vero e proprio simbolo di eleganza e stile. Inoltre, la loro versatilità è ben nota, e permette ad ogni donna di trovare un modello adatto a qualsiasi outfit da bella stagione, sia quotidiani che eleganti. In altre parole, le décolleté ci consentono di esprimere la nostra personalità anche quando il sole batte feroce su di noi, ed è possibile trovare tacchi di varie altezze. Dunque, quali décolleté indossare con un abito estivo?

Scopriamo i modelli più indicati.

Guess Barson Black

Visitando le pagine degli e-commerce specializzati, come https://escarpe.it/c/donna/scarpe-basse/decollete, ci si rende immediatamente conto della presenza costante di alcuni modelli in particolare. Fra questi spesso spiccano le Barson Black della nota Guess, un paio di décolleté che sa come farsi amare da ogni donna, per via della sua eleganza e della sua spiccata versatilità. Le scarpe in questione sono infatti perfette in combinazione con qualsiasi abito estivo, dai vestiti più sobri e minimalisti fino a quelli più vivaci e colorati, passando ovviamente per gli abiti con motivi floreali, molto in voga in estate. Si parla anche di una calzatura molto comoda, per merito del tacco squadrato, e di sicuro impatto estetico, con una tomaia in pelle di camoscio e un tacco rivestito in cuoio.

Coach Waverly Leather Pump

Fra le migliori décolleté da abbinare ad un abito estivo troviamo anche le Waverly Leather Pump della Coach, reperibili su https://escarpe.it/c/donna/scarpe-basse/eleganti. Il colore beige è uno dei più semplici da abbinare ai vestiti da indossare durante la bella stagione, in quanto concede spazio ad una ricca serie di combinazioni cromatiche senza mai stonare. Parlando invece delle caratteristiche tecniche, notiamo la presenza di una punta pronunciata e un tacco con un’altezza da 8,5 centimetri. Le scarpe in questione sono comodissime e anche piuttosto leggere, mentre l’estetica può contare su una tomaia in pelle fiore, insieme ad una soletta in cuoio. Da notare anche la presenza del rivestimento in cuoio sul tacco, e la comodità dell’interno in similpelle. La décolleté in questione, per via di queste caratteristiche, risulta ideale anche per gli eventi serali e le cerimonie come i matrimoni.

Baldowski Prestige Bordeaux

Una menzione speciale la meritano le Baldowski Prestige Bordeaux, anche per merito delle linguette presenti sulla tomaia, nella zona antistante la punta. Le caratteristiche sono eccellenti, come nel caso della soletta e dell’interno realizzati in cuoio, un materiale che risulta protagonista anche nel rivestimento del tacco. Il design di queste décolleté è ricercato ma classico allo stesso tempo, cosa che permette di indossarle senza fatica insieme ad un qualsiasi abito estivo. Da sottolineare anche la presenza di una versione delle Baldowski Prestige di colore nero, e la tomaia in pelle fiore, oltre al tacco da 9,5 centimetri (altezza complessiva della scarpa da 15 cm). Infine, ci troviamo di fronte ad un paio di décolleté adatto soprattutto per un uso quotidiano, dunque da giorno.