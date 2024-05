Ecco come vestirsi per un matrimonio in spiaggia.

Siete invitate a un matrimonio in spiaggia e non sapete come vestirvi? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme alcune idee di outfit perfette.

Come vestirsi per un matrimonio in spiaggia: consigli di stile per le invitate

Con l’arrivo dell’estate sempre più coppie decidono di sposarsi in spiaggia, per un matrimonio super romantico. Se siete tra le invitate a un matrimonio sulla spiaggia e non sapete come vestirvi, vediamo adesso insieme qualche idea di look. Prima di tutto però è bene essere certi che non ci sia un particolare dress code da seguire richiesto dagli stessi sposi, in caso contrario basta seguire alcuni piccoli accorgimenti. Considerando appunto che, solitamente, si è in estate, è bene scegliere un tessuto leggero, come per esempio il lino, il sangallo e il popeline. In spiaggia, spesso c’è il vento, quindi ricordatevi di portarvi dietro una stola da appoggiare sulle spalle, per non rischiare di prendere freddo. Importantissima la scelta delle scarpe, che devono essere adatte alla sabbia, quindi evitare le classiche décolleté con tacco a spillo, o comunque scarpe o zeppe, con tacco troppo alto. Ideale sono le scarpe platform oppure i sandali bassi. Il consiglio è abbellire le caviglie con una cavigliera. Ma vediamo adesso insieme qualche idea di look che può fare al caso vostro.

Come vestirsi a un matrimonio in spiaggia: look da invitata

Come abbiamo appena visto, se siete invitate a un matrimonio in spiaggia basta seguire alcuni piccoli accorgimenti per la scelta del vostro look, sempre ovviamente che non sia richiesto uno specifico dress code. Tessuti leggeri, stole, e scarpe adatte alla sabbia sono le cose da tenere a mente, oltre alla scelta del colore. Preferire le tonalità pastello, evitare il bianco e i colori scuri o troppo accesi. Ma vediamo adesso insieme qualche idea di look:

Abito midi: i vestiti midi sono la scelta perfetta per un matrimonio in spiaggia, possibilmente nelle tonalità pastello, come un bel color verde o rosa pastello. Ai piedi un paio di sandali bassi oppure, se non si è particolarmente alte, puntare sulle zeppe con plateau. Cavigliera e altri gioielli per impreziosire il look. Per quanto riguarda il trucco, preferire un make up leggero e naturale.

Abito cut out : se in chiesa è meglio evitarlo, in spiaggia potete anche osare con un abito cut out, sempre nelle tonalità pastello, oppure color oro. Ai piedi un paio di sandali nude. In questo caso non esagerare con i gioielli, una cavigliera e un paio di orecchini possono bastare.

: se in chiesa è meglio evitarlo, in spiaggia potete anche osare con un abito cut out, sempre nelle tonalità pastello, oppure color oro. Ai piedi un paio di sandali nude. In questo caso non esagerare con i gioielli, una cavigliera e un paio di orecchini possono bastare. Pantaloni a palazzo: non a tutte noi piace indossare un vestito, ed è sempre giusto comunque sentirsi a proprio agio. Quindi, potete anche indossare un paio di pantaloni a palazzo, abbinati a un paio di zeppe platform e a una blusa elegante. Trucco leggero, orecchini e una collana a completare il tutto.

