Nonostante sia passato un po’ di tempo dalle abbuffate e dalle feste natalizie, non siete ancora riusciti a eliminare i chili in eccesso. Per dimagrire subito le festività che hanno portato a ingrassare, bisogna consumare tantissimi alimenti che depurino e disintossichino dai bagordi. Ecco alcuni consigli su come dimagrire e l’integratore da associare.

Come dimagrire dopo le feste

Durante le festività natalizie nessuno sa resistere a tutte le leccornie presenti in tavola: Panettone, Pandoro, agnolotti, arrosto, ecc. Sono solo alcuni degli alimenti che si consumano nei giorni di festa. Inevitabilmente è normale mettere su qualche chilo e, quindi, come dimagrire è il passo che bisogna effettuare per tornare in forma nel minor tempo possibile.

Evitate qualsiasi dieta drastica perché non risolvono il problema, ma la cosa fondamentale è farsi seguire da un buon professionista del settore in modo da stilare un programma che sia adatto a voi. Non saltate mai i pasti principali come colazione, pranzo e cena. Cercate di dosare ogni porzione e le quantità in modo da non dovervi abbuffare.

Optate per frutta e verdura di stagione, evitando i grassi. Si consiglia anche di bere tantissima acqua, possibilmente naturale, almeno fino a due litri al giorno in modo da eliminare le scorie che il consumo dei vari alimenti ha portato a ingerire. Sono consigliate anche le tisane a base di finocchio, carciofo, ecc. che depurano e fanno stare bene.

Per chi ha ripreso a lavorare e mangia fuori casa, cercate di ridurre le porzioni e consumate pasti equilibrati. Una insalata è un pasto ideale per la vostra pausa pranzo, accompagnata magari da un frutto. Consumate piatti unici che siano colorati e soprattutto salutari. Alla dieta accompagnate anche un po’ di attività fisica, quale una camminata di mezz’ora almeno tutti i giorni.

Come dimagrire dopo le feste: consigli

Sono tantissime le donne che non riescono a entrare in quel paio di jeans in quanto durante i bagordi natalizi ne hanno approfittato. Sapere come dimagrire e quali piatti consumare è un buon modo per stare bene e soprattutto in forma. Per riuscire in tale intento, bisogna seguire alcuni consigli e regole importanti.

Per prima cosa, si consiglia di associare alla dieta un po’ di attività fisica che preveda passeggiate, corse, ma anche sci quando e se le piste riapriranno. La passeggiata con il cane da fare ogni mattina, dopo la colazione, sicuramente aiuta a stare bene e vi permette di tornare in forma in pochissimo tempo.

La parola d’ordine su come dimagrire dopo le leccornie che avete consumato a Natale e Capodanno è una sola depurarsi. Per la depurazione delle scorie e delle tossine in eccesso, bisogna basare il proprio nutrimento e piano alimentare su alcuni cibi detox che hanno tale funzione. Sono vari gli alimenti da consumare e che potete anche abbinare a ricette gustose e nutrienti.

Lo zenzero è un cibo detox fondamentale nella vostra dieta dopo le feste in quanto aiuta a dimagrire, depura e disintossica, oltre a contrastare il senso di nausea. Oltre allo zenzero, anche i cavoletti di Bruxelles sono un ottimo alimento dal momento che sono ricchi di vari nutrienti che fanno bene. I carciofi e i finocchi hanno proprietà diuretiche stimolando la diuresi. Consumate anche tantissima barbabietola rossa e curcuma, una spezia che elimina le scorie che si sono accumulate.

Il miglior integratore detox

Dopo le abbuffate, come dimagrire è fondamentale per riuscire a mantenere un buono stato di forma ed eliminare i chili che hanno fatto lievitare il girovita. Per ottenere risultati che siano concreti e duraturi nel tempo, oltre ad alcuni alimenti che sono stati consigliati, potete associare a una dieta equilibrata, anche il miglior integratore.

Stiamo parlando di Keto Slim, un integratore consigliato, non solo dagli esperti del settore, ma anche dai consumatori proprio per i suoi benefici. Inoltre, è ottimo da associare alla dieta in quanto detox, quindi purifica ed elimina le scorie presenti nell’organismo. Considerato l’alleato ideale per perdere peso ed è un prodotto italiano della linea Natural Fit.

Ha un funzionamento molto semplice in quanto brucia i grassi del corpo in maniera definitiva. Si chiama in questo modo in quanto permette di raggiungere in modo rapido la chetosi, un meccanismo in seguito al quale si consuma tutto lo zucchero che si ha a disposizione per svolgere le normali attività quotidiane. Un meccanismo che porta il corpo a bruciare i grassi e zuccheri in eccesso. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Grazie a un prodotto come Keto Slim, non solo si raggiunge la chetosi rapidamente, ma risulta anche difficile riprendere i chili che, con tanta fatica, avete perso. Un prodotto che potete assumere in modo molto semplice in quanto bastano due compresse prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua in modo da ottenere risultati importanti per il proprio fisico.

Un integratore che non ha controindicazioni o effetti collaterali in quanto si compone dei seguenti ingredienti naturali:

Faseolamina: fagiolo bianco inibisce l’assimilazione dei carboidrati aiutando a raggiungere la chetosi in modo rapido e perdere peso velocemente

fagiolo bianco inibisce l’assimilazione dei carboidrati aiutando a raggiungere la chetosi in modo rapido e perdere peso velocemente Tè verde: termogenico, brucia i grassi e velocizza il metabolismo in tempi rapidi

termogenico, brucia i grassi e velocizza il metabolismo in tempi rapidi Alga spirulina: riduce il senso di fame e dona sazietà, oltre a essere un antiossidante naturale

riduce il senso di fame e dona sazietà, oltre a essere un antiossidante naturale Cannella: molto utile in aiuta nel processo digestivo, mantenendo sotto controllo i valori del colesterolo e della glicemia, oltre ad avere proprietà termogeniche in quanto brucia i grassi.

