Se volete collegare il vostro telefono al televisore per scaricare immagini o documenti, per ascoltare musica o per navigare su internet usando lo smartphone come hotspot, siete nel posto giusto. In questo articolo vedremo infatti come collegare il telefono al televisore, con o senza cavo.

Come collegare il telefono alla televisione con il cavo

Uno dei modi per collegare il proprio telefono al televisore è quello via cavo, che è anche il modo consigliato se i dati da scaricare sono numerosi e se la tua connessione internet non è proprio delle migliori. Ci sono differenti metodi per collegare il telefono al televisore via cavo, per scegliere quello giusto bisogna tenere conto della presenza o meno dell’uscita video e della tipologia di presa di ricarica.

: è possibile connettere il telefono al televisore tramite un cavo MHL che permette la trasmissione del segnale video HDMI attraverso la porta micro-USB o USB Type-C dello smartphone. Bisogna collegare il cavo micro-USB o USB Type-C all’apposito ingresso del cellulare, quello HDMI alla televisione e la USB-A a una presa al muro. Infine con il telecomando si deve selezionare la sorgente HDMI usata e controllare che sul televisore appaia la schermata del tuo smartphone. Con adattatore HDMI: in commercio sono disponibili tantissimi cavi HDMI. Prima di comprarne uno è bene verificare la compatibilità e il tipo di connettore del tuo telefono. Una volta acquistato l’adattatore giusto, non resta che collegare le due estremità, una col cellulare, l’altra con l’HDMI del televisore. Fatto ciò quello che hai sul telefono comparirà anche sul televisore.

Come collegare il telefono alla televisione senza cavo

Se invece preferisci non utilizzare alcun cavo, è possibile collegare il telefono al televisore sfruttando la connessione wireless. Fondamentale che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete wireless. Vediamo insieme alcuni metodi per farlo: