Chi non ha mai sognato di essere un reale o di vivere in un palazzo come quello di Buckingham Palace? Immaginiamo di essere invitati ad una cena ufficiale con la Regina d’Inghilterra, sapete già quali sono le regole di bon ton da seguire? Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su come cenare con la Regina Elisabetta.

Come cenare con la Regina Elisabetta: le regole

Il galateo è, come sappiamo, l’insieme delle norme comportamentali che stabilisce come bisogna comportarsi nelle diverse occasioni d’uso. Detto in parole più semplici, è la norma convenzionale che ci dice cosa possiamo fare e cosa no, soprattutto in situazioni e contesti formali. La cena con la Regina Elisabetta è forse l’occasione più alta di questo tipo, dove sono richieste e pretese espressamente norme comportamentali e atteggiamenti ben precisi, degni del luogo e della persona con cui ci si trova.

Vediamo qui di seguito come bisogna comportarsi in tale contesto.

Mai sedersi prima della Regina

La prima regola da seguire e rispettare è “non ci si può sedere finché non si è seduta la Regina”. Tutti i commensali, compresi i membri della famiglia Reale, devono rimanere in piedi finché sua Maestà non si è seduta, facendo attenzione ad ogni suo gesto o comportamento.

Mai mangiare prima di lei

Se bisogna rimanere in piedi fin quando sua Maestà non si è seduta, la stessa cosa vale anche per il mangiare.

Si può iniziare ad assaggiare qualche boccone solo dopo che la Regina ha assaggiato il suo primo. Ma attenzione: questa regola non vale solo per l’inizio, anche per la fine! Se infatti la Regina finisce di mangiare, anche gli altri commensali devono finire nello stesso momento.

Per andare alla toilette

Se uno dei commensali ha urgenza o bisogno di andare alla toilette, non deve dirlo espressamente, bensì esclamare “chiedo scusa” e alzarsi di conseguenza. Si tratta di una forma più riservata ed elegante per dichiarare che ci si sta allontanando momentaneamente dalla tavola.

Non si può parlare tutti insieme

Altra regola da seguire alla lettera è quella di non parlare tutti insieme. Infatti a Buckingham Palace vige la consueta norma secondo cui la Regina parli alla persona alla sua destra durante la prima portata e a quella alla sua sinistra durante la seconda portata. Allo stesso modo, anche il resto dei commensali lo dovrebbe fare.

Mai 13 persone a tavola

Infine, ad una cena con la Regina Elisabetta non ci dovranno mai essere 13 partecipanti perché, secondo motivi di superstizione, porta male. Il numero degli invitati può infatti variare, anche a seconda del tipo di cena, se è più intima o più formale.

