Consigli e suggerimenti su come applicare lo smalto senza sbavature, per una manicure perfetta e ordinata.

Come applicare lo smalto senza sbavature

Le mani sono un importante biglietto da visita e averle in ordine e curate può far sentire maggiormente a proprio agio in diverse occasioni.

Ma non c’è nail art che tenga se alla base non c’è una buona manicure e uno smalto applicato bene, senza sbavature. Soprattutto in un periodo in cui le estetiste e le onicotecniche, a causa dei vari lockdown, sono costrette a chiudere molto spesso, può risultare utile apprendere la tecnica per mettersi lo smalto comodamente a casa ottenendo un risultato perfetto.

Ecco quindi alcuni tips super semplici per avere uno smalto steso come dall’estetista.

Prendersi il giusto tempo

Il primo suggerimento per evitare di fare sbavature con lo smalto è quello di non avere fretta. È infatti fondamentale, per una manicure precisa, prendersi tutto il tempo possibile. Posizionare quindi tutti gli strumenti necessari su un piano di lavoro pulito e procedere con i vari step. Indispensabile è avere una buona illuminazione, in modo da notare e correggere immediatamente eventuali sbavature.

Attenzione allo smalto

Una particolare attenzione si deve dare all’età dello smalto. Smalti vecchi, soprattutto se aperti possono creare grumi e filamenti che non permettono una stesura agevole e precisa. Il risultato saranno delle unghie con molte imperfezioni e sbavature. Proprio per questo è fondamentale usare un buon prodotto che non sia aperto da troppo. Per scoprire quanto può durare uno smalto dopo l’apertura basta leggere il PAO, ovvero quel numero che indica quanti mesi dopo l’apertura un prodotto cosmetico è performate e sicuro.

Occhio alle cuticole

Nemiche della stesura semplice e precisa dello smalto sono le cuticole. Proprio per questo, con un bastoncino di legno devo essere spinte verso la base dell’unghia, senza però essere tagliate. Inoltre, per far si che eventuali sbavature si possano rimuovere facilmente, può essere molto utile ungere le cuticole che circondano l’unghia con una sostanza grassa, come olio d’oliva o vaselina.