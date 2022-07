Il color caramello da sempre riconosciuto come tonalità autunnale, è la nuance prediletta per gli accessori dedicati all'estate. Come si può abbinare?

Il color caramello o toffee è una via di mezzo tra il marrone e il cammello. Si tratta di una nuance molto calda, avvolgente e dolce, simile al quella che assume lo zucchero quando viene cotto. Da sempre viene associato alla stagione autunnale, ma se scelto per alcuni accessori, è ottimo da accostare ai colori fluo o estivi.

Come si può abbinare il color caramello in estate?

Color caramello: gli accessori sono fondamentali

Questo colore è molto versatile e per questa sua caratteristica può essere scelto per gli accessori. Borse, texani, foulard, orecchini di questa nuance vanno a impreziosire i beachwear e gli outfit delle vacanze estive.

Sandali e borsa

I sandali color caramello sono un must have per l’estate in quanto possono essere messi con qualsiasi capo e tonalità.

Molto famosi sono quelli di Hèrmes che hanno spopolato sulle passerelle ma soprattutto nei negozi. Abbinati a un vestito lungo saranno comodi ed eleganti. Le borse in corda o in paglia sono per definizione estive e con delle rifiniture, frange, lacci caramellati sono la giusta scelta per andare in spiaggia.

Gli occhiali

Gli occhiali sono l’accessorio di cui tutti non possono fare a meno. In color caramello, sono quelli che non togli mai dalla borsa proprio perché si abbinano a tutti i colori.

Color caramello: come si può abbinare in estate?

Colori fluo

I colori fluo non passano mai di moda in estate. Uno spezzato lungo o corto toffee abbinato a una borsa, a delle zeppe o a dei sandali fluo doneranno all’outfit un senso di freschezza e di lucentezza. Rosa, arancione e giallo sono le tonalità accese più ricercate.

Pastello

Verde acqua, lilla, giallo o azzurro sembrano essere i privilegiati. Per esempio dei texani o dei sandali sabot caramello possono essere abbinati con dei vestiti lunghi o corti color pastello. Spiccheranno rispetto ai colori opachi ma completano il look con un tocco di personalità. Aggiungere anche degli orecchini toffee rendono l’outfit più elegante.

Bianco o nero

Bianco e nero sono i colori più basic e classici che ci siano e rappresentato un può un salvavita all’interno del guardaroba. In estate la scelta migliore per far risaltare il bianco è proprio il color caramello. Un abito bianco di lino stretto in vita da una cintura toffee può essere una soluzione per uscire alla sera mentre se aggiungiamo una borsa in paglia e delle zeppe è ottimo anche per andare in spiaggia. Accostato invece al nero risulterà molto elegante.

Nude o beige

Il nude è una nuance neutra che varia dal rosa al beige. Ne esistono varie sfumature e quella che va per la maggiore è il beige che si sposa perfettamente con il toffee. Può sembrare ton sur ton ma in realtà quest’ultimo dà una sfumatura più ambrata e bruna che andrà a risaltare l’abbronzatura.