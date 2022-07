Eros Ramazzotti si sta godendo un po’ di relax a Mykonos. Il settimanale Chi ha paparazzato il cantante in dolce compagnia, in vacanza con una donna di cui non si conosce l’identità.

Eros Ramazzotti in vacanza a Mykonos con una donna misteriosa

La vita sentimentale di Eros Ramazzotti è stata caratterizzata da grandi amori. Quello con Michelle Hunziker, da cui è nata Aurora, e quello con Marica Pellegrinelli, da cui sono nati Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Due matrimoni importanti, che sono finiti. Ora Eros si sta godendo la sua estate e il suo meritato relax, in dolce compagnia. Il cantante si trova a Mykonos, nella stessa villa dove ha alloggiato anche lo scorso anno.

Il settimanale Chi lo ha immortalato con una donna misteriosa, con cui ha trascorso delle belle giornate, fatte di coccole, carezze per spalmare la crema solare e momenti di intimità, tra l’abitazione e la spiaggia di Fokos Beach, dove hanno pranzato e preso il sole.

Eros Ramazzotti in dolce compagnia

Eros sta preparando il tour mondiale e in attesa di date davvero molto importanti in giro per il mondo, si gode un po’ di riposo e di sole.

Il cantante ha scelto la compagnia di una bellissima donna, di cui non si conosce ancora l’identità. In questo periodo, come si nota anche dal suo nuovo singolo Ama, Eros sembra aver fatto pace con il suo passato e con le sue relazioni finite, dimostrando che l’amore e il rispetto vanno oltre qualsiasi cosa. Nel suo testo parla anche di libertà, la stessa che consiglia alle donne del suo passato e che sta mettendo al primo posto per se stesso. È un momento davvero speciale per il cantante e se le cose con questa donna misteriosa dovessero diventare serie e importanti, sicuramente sarà lui stesso ad annunciarlo pubblicamente.

Le nuove foto sulla spiaggia

Nei nuovi scatti resi noti da Chi (ma se n’è parlato anche su Nuovo, il magazine scandalistico di Riccardo Signoretti) vediamo Eros Ramazzotti in compagnia di questa donna di cui per ora non è dato sapere l’identità.

Le foto ci mostrano i due stesi sulla spiaggia, mentre si godono la brezza marina e i raggi del sole. Fra i due, è evidente, c’è intesa: le immagini che stanno circolando online ci mostrano i membri della coppia intenti a spalmarsi la crema solare a vicenda.

Qui sotto potete recuperare la recente copertina di Nuovo con questa esclusiva.