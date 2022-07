Il nude mood è il nuovo fashion trend per l’estate 2022. Si tratta di sfumature di tonalità neutre che vanno dal rosa chiaro al beige ed sono molto versatili. Può essere abbinato con qualsiasi altro colore andando a creare una base perfetta per qualsiasi l’outfit.

Il ‘color carne’ rappresenta un ottimo sostituto al bianco e al nero. Questa palette viene scelta per il design di borse, scarpe e abiti super chic dell’estate 2022.

Nude mood: nuovo fashion trend dell’estate 2022

Il color nude è stato sdoganato con il make up, con le famose 50 sfumature di beige pensate per ogni tipo di incarnato. Si presenta come scelta alternativa al nero da sempre colore passe partout che salva dall’ indecisione dell’ultimo minuto.

Con il color carne difficilmente si va a sbagliare perché è proprio una tonalità neutra e per questo motivo facile da abbinare. Sicuramente il look risulterà fresco, elegante e sensuale. Bisogna studiare attentamente quale nuance va a sposarsi meglio con la nostra carnagione per evitare di creare un effetto spento che non valorizza la nostra pelle, i nostri occhi o capelli. Vediamo quali sono gli abiti e gli accessori nude scelti per l’estate.

Nude mood: abiti e accessori

Slip dress color nude

Questo abito è il ‘salvavita‘ per eccellenza. Senza dubbi si può indossare e abbinare a qualsiasi tonalità a seconda dell’occasione. La silhuette si rivelerà molto sexy e audace andando a mettere in risalto le forme. L’outfit sarà luminoso e sottolineerà l’abbronzatura. Molto comodo, si può abbinare a una borsa e a un paio di scarpe colorate. Vengono privilegiati i colori fluo.

Pantaloncino di lino e cappello di corda

La coppia lino-corda non passa mai di moda soprattutto d’estate. Questi capi danno una sensazione di freschezza e comodità al look che potrà essere adatto a una calda giornata di mare. Neutri, possono accostarsi a qualunque colore. Per andare in spiaggia si possono abbinare perfettamente a un costume intero che sbucherà dal pantaloncino andando così a sostituire il top o la maglietta. Per ripararsi dal sole il cappello in corda o paglia rappresenta la scelta migliore per evitare scottature al viso.

Borsa nude intrecciata

La borsa intrecciata rappresenta un must have per l’estate. Quale colore migliore scegliere se non il nude? Molto particolare, di questa tonalità, può essere matchata con degli abiti lunghi svolazzanti e dei comodi sandali.

Sandali beige bassi

Sono adatti a tutte le occasioni: ufficio, sera, mare. Il beige è molto elegante e se della giusta nuance può andare ad allungare e a snellire la figura. Abbinati a una casacca di lino sempre nude andranno a creare il perfetto outfit da giorno.

Sandali alti nude con fascia trasparente

Nude e trasparente è il duo perfetto che vediamo matchato sempre più nel design delle scarpe. Trend molto in voga, promosso soprattutto dalle Kardashian, renderà la silhuette slanciatissima anche per merito dei tacchi molto alti. Ben saldi alla caviglia e aperti, sono la giusta opzione alle scomode décolleté.