Demi Moore rivela su Instagram di aver collaborato con Melanie Travis, fondatrice di Andie Swim, per la creazione di una collezione di costumi da bagno. La capsule è ispirata agli anni ’30, ’40, ’50 e lei fa da modella. All’età di 59 anni la famosa attrice cambia strada e si butta nel mondo della moda.

In realtà c’era da aspettarselo perché ha tutti i requisiti per farlo: passato da modella e da sex symbol. Pochi giorni prima dell’uscita degli swimwears, la star pubblica una scena tratta dal film Charlie’s Angels in cui lei giovanissima, sfodera una fisicità da urlo e va via sulla Ferrari. Come scordarsela?

View this post on Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore)

Demi Moore: lancia una collezione di costume da bagno

L’attrice è da sempre appassionata di moda mare infatti dice di possedere più di 400 costumi. Si tratta di una limited edition ed è in stile vintage. La capsule è composta da 10 pezzi. All’interno troviamo soprattutto costumi interi, bikini, gonne, top e anche slip a vita alta. Ammette di essersi fatta aiutare dalle figlie per capire come poter rivisitare i modelli retrò in chiave moderna.

Lei insieme alle sue Rumer, Scout e Tallulah diventano l’immagine della collezione. Si è ispirata anche alle creazioni anni ’80 di Norma Khamali che includevano anche pantaloni e abiti realizzati con i tessuti da beachwear. Vediamo alcune immagini della campagna di sponsorizzazione.

View this post on Instagram Un post condiviso da Andie (@andieswim)

Demi Moore: Cosa vuole trasmettere con questa capsule?

Il concept dietro a questa collezione è quello di fare sentire a proprio agio le donne che li indossano. Hanno tutti un effetto sculpt che va a rimodellare e a rendere sexy le silhuette. Mostrarsi e indossare sempre meno non rende più attraenti sostiene. Infatti la sua pubblicità recita ‘pensati e realizzati dalle donne per le donne’. Ha voluto accontentare ogni tipologia di corporatura andando ad aumentare così il livello di confidence e di comodità. Si augura che tutte le donne del mondo la amino quanto lei.