I guanti di tendenza per l’autunno/inverno 2022 non sono solo semplici accessori ma vanno a dare il famoso “tocco in più” anche ai look più basic, proprio come quelli sfoggiati da Demi Moore in occasione della sfilata di Saint Laurent alla Paris Fashion Week.

Demi Moore e i guanti sfoggiati alla sfilata Saint Laurent

A Parigi sta andando in scena la Paris Fashion Week, la settimana della moda dedicata all’Haute Couture. Tra le Maison che hanno presentato le proprie collezioni per l’autunno/inverno 2022 anche Saint Laurent.

In prima fila durante la sfilata c’era la bellissima Demi Moore. Classe 1962 e super stilosa ha sfoggiato una scollatissima jumpsuit total black con bottoni dorati e dal taglio maschile.

Un look molto chic completato dai lunghi e liscissimi capelli corvini e un dettaglio colorato molto particolare.

I guanti di Demi Moore da imitare per la prossima stagione

A completare il look total black di Demi Moore, dicevamo, il dettaglio colorato dato da un ciondolo blu appena sopra il décolleté e un paio di guanti in pelle blu cobalto che le avvolgevano le mani fino ai polsi.

Secondo gli esperti delle tendenze, è proprio questo il dettaglio da imitare per i look della prossima stagione. I guanti infatti saranno un vero e proprio must have che oltre a proteggere dal freddo, farà sembrare stilosissime proprio come l’attrice! Il segreto? Sceglierli super colorati.