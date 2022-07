Ivytopia è la nuovissima collezione estiva nata dalla collaborazione tra due brand molto noti: Adidas e Ivy Park.

La nuova collezione, firmata Beyoncé, sarà lanciata sul mercato a partire dal 21 luglio 2022 e la campagna di lancio vede anche la modella Adut Akech sfoggiare una giacca e un body con trama floreale e tipici della stagione estiva.

La collezione sarà composta da capi di alta moda, ma non mancheranno capi sportivi, scarpe, costumi da bagno e diversi accessori.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla nuova collaborazione Adidas e Ivy Park.

Ivytopia: alla scoperta del proprio nirvana

Non è la prima volta che Adidas e Ivy Park collaborano insieme; come per le precedenti proposte dei due brand, infatti, anche quest’ultima collezione presenta look distinti con taglie inclusive e genderless in tutti i pezzi della collezione.

Attraverso tale nuova ed esilarante collaborazione, i due brand si uniscono per dare forma a qualcosa di nuovo, una sorta di viaggio mentale chiamato, appunto, Ivytopia. In questo nuovo stato mentale ci si ritrova a esplorare la connessione collettiva ritrovata dopo un periodo di isolamento, scoprendo le infinite possibilità che si possono innescare viaggiando insieme alle altre persone, sognando ed esplorando il nostro “infinito potenziale”.

La campagna è un insieme contrastante di colori e forme: dal mondo asettico in cui si era immersi e isolati, si passa a una dimensione colorata, quasi psichedelica, in cui si riesce a trovare guarigione attraverso la connessione e la condivisione dei propri sogni di fuga in Ivytopia.

Quest’ultima, quindi, è un po’ un’ancora di salvataggio, in cui approdare per sentirsi di nuovo vivi, colorati, liberi dal vuoto.

L’illuminazione potenziata e il design audace ricalcano lo stile della collezione; Ivy Park utilizza una narrazione futuristica e surreale per affermare che, grazie all’ottimismo e all’immaginazione, si può dare vita alla propria Ivytopia.

I volti della campagna Ivytopia

Tra i volti della nuova campagna Adidas x IvyPark compaiono top model internazionali come Irina Shayk e Joan Smalls, insieme ad Harvey Newton-Haydon, Adut Akech e Alva Claire.

I capi della collezione

La natura e la sua dimensione immaginaria e soprannaturale si fondono insieme in una collezione magica. Si presentano costumi da bagno di grande impatto e silhouette moderne creato ad hoc per ogni forma di corpo. Si prediligono colori come il quarzo – o bianco sporco – l’argento, i lapislazzuli, il kaki, il giallo solare, un cristallo mistico e una stampa di ispirazione floreale.

Gli elementi naturali e organici ci fondono con dettagli e forme dallo stile futuristico, dando vita a un nuovo mondo fatto di luci e contrasti, effetti metallizzati, twill elasticizzato e spugna francese: d’altronde Ivy Park è molto affine allo sport.

La collezione Ivytopia si concentra anche sull’abbigliamento per bambini, offrendo un’ampia selezione di capi di moda, costumi da bagno e abbigliamento “attivo” per bambini e bambine di tutte le età.

Non mancano gli accessori: cappelli a tesa larga a cinque pannelli, presentati sia in lapis, sia in stampa cristallo, che rappresentano la rivisitazione di un cappello da sole costruito in un materiale da bagno e dotato di una catena a maglie cubane staccabile. Accanto a questo modello, inoltre, il classico cappello a secchiello reversibile IVP.

Presenti anche i calzini in confezione da tre (colorati) e una borsa da portare con sé h24.

E le scarpe? Non potevano mancare nella nuova collezione Ivytopia: l’iconica Stan Smith è stata rielaborata con un look audace e leggermente futuristico e dai contrasti evidenti. In più, si è aggiunta una nuova sneaker Savage e una versione aggiornata della Mule, accentuata da linee nette con un tessuto a rete leggera.

Ivytopia e la voglia di rinascita

Attraverso questa nuova collezione, Adidas x Ivy Park vuole donare nuovamente la vita dopo un periodo difficile come quello che ha passato tutto il mondo: serve colore, serve sognare, serve l’ottimismo e l’immaginazione magica capace di farci volare verso un nuovo universo.

La collezione sarà disponibile a partire dal 21 luglio 2022: stay tuned!