Costumi da bagno da donna: i trend del 2022

Con l’estate appena cominciata, per molti è giunto il momento di andare in spiaggia e abbronzarsi. Nella valigia del mare non possono mancare i costumi da bagno che si trovano in tantissimi modelli e tipologie. Ecco quale scegliere anche in base alle proposte delle tendenze per sfoggiare il fisico in riva al mare.

Costumi da bagno da donna

L’estate è appena cominciata e per molti è tempo di vacanza e di mare. I costumi da bagno da donna sono il capo indispensabile da mettere in valigia e si consiglia di sceglierlo in base al proprio fisico e alla propria silhouette per essere certi di trovare un indumento che si adatti al corpo e alle curve di ogni donna.

Sicuramente si tratta dio una scelta che dipende da vari fattori, ma una caratteristica fondamentale è la vestibilità.

Un buon costume deve garantire la giusta stabilità e comodità. Non si tratta solo di una questione di forma fisica, ma bisogna considerare anche la qualità e i materiali usati in modo da trovare un capo che vada bene.

Molto importante che valorizzi la silhouette di ogni donna e i punti di forza senza nessuna costrizione. Ci sono costumi da bagno che aiutano a rendere meno evidenti i punti critici, in quanto impreziositi da rouches e volant che hanno proprio lo scopo di andare a coprire e nascondere determinati difetti che non si vorrebbe mostrare in spiaggia.

Le coppie imbottite e i push up permettono di risaltare un seno piccolo in modo da valorizzare la zona del décolleté. La scelta del colore è altrettanto utile per andare a minimizzare alcuni difetti. La tinta unita o i colori scuri come il nero e il blu sono perfetti per snellire e mostrare un fisico senza troppi difetti. I modelli in stampa animalier o fantasiosi si addicono a coloro che non vogliono passare inosservate.

Costumi da bagno da donna: trend 2022

Per le donne che non sanno cosa mettere in valigia in vista dell’estate, si consiglia di controllare e dare una occhiata alle ultime tendenze per quanto riguarda i costumi da bagno in modo da trovare il modello che sia maggiormente indicato per ciascuna. Una delle tendenze è sicuramente il cut out, un modello molto sexy con tagli strategici.

Piccoli oblò e tagli di tessuto nella zona delle spalle o del décolleté permettono di impreziosire questo costume puntando su modelli audaci e accattivanti. Per quanto riguarda i colori, il bianco e il nero sono considerati le tonalità che vanno per la maggiore. Sono due sfumature declinate sia in look monocromatici, ma anche con fantasie geometriche oppure a righe.

Chi non vuole puntare sul bianco e il nero, può scegliere il fucsia, un’altra tonalità di tendenza per i costumi da bagno da scegliere sempre in look monocromatici e senza fantasie in modo da non esagerare eccessivamente. Per quanto riguarda il bikini, si punta a uno stile che richiama gli anni Cinquanta e Sessanta dal tocco vintage.

I modelli monocromatici sono la grande tendenza dei bikini che si caratterizzano per tagli sbarazzini e molto femminili impreziositi da rouches e volant. Di grande tendenza sono i bikini dal taglio sportivo con fascia elasticizzata invece delle coppe sagomate e maxi elastici come spalline giocando con i colori primari. I modelli monospalla sono indicati anche per un outfit per la sera.

Costumi da bagno da donna Amazon

Sono il capo irrinunciabile della stagione estiva e su Amazon si trovano vari modelli per ogni gusto e fisico grazie alle offerte e prezzi bassi a disposizione. Cliccando l’immagine si visualizzano tutte le caratteristiche. Abbiamo stilato una classifica dei migliori costumi da bagno da donna tra i vari modelli maggiormente voluti e desiderati dalle utenti con una breve recensione di ciascuno.

1)Marchio Amazon Iris & Lillly costume da bagno

Un modello di costume da bagno con cut out, quindi tagli strategici nella zona delle spalle e dei fianchi. In poliammide molto morbido ed elastico che mantiene la forma. Le coppe sono imbottite in modo da sostenere e reggere il seno. Un modello senza ferretto che dona il giusto confort. Disponibile nei colori nero, rosa, rosso, verde e marrone.

2)Umipubo tankini donne beach

Un tankini due pezzi molto sexy in un modello alla brasiliana con un design a righe orizzontali e tagli laterali per consentire il giusto grado di confort. Fa sentire ogni donna bella, sexy ed elegante. In nylon ed elastan, adatto per luoghi quale la piscina, il solarium e la spiaggia. Disponibile fino alla taglia XXL con cinturino regolabile nei colori bly nay, bianco e nero.

3)Yuson Girl monospalla

Un costume elastico monospalla che mostra le gambe lunghe e risalta le curve, grazie anche al reggiseno imbottito che dà sostegno. In poliestere e spandex, di ottima fattura, molto morbido ed elastico sulla pelle. Si trova nei colori nero, marrone e verde, oltre che bianco con stampa floreale.

