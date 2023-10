La collana Rugiada indossata dall’attrice, produttrice cinematografica, attivista ed ex modella Jane Fonda è il prezioso più bello dell’Autunno Inverno 2023/24. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

La collana Rugiada di Jane Fonda è il prezioso più bello dell’Autunno Inverno 2023

Jane Fonda è una delle attrici più amate e conosciute al mondo, vincitrice di ben due Premi Oscar come miglior attrice protagonista. Qualche anno fa, per l’esattezza nel 2017, la bella Jane si è presentata alla 69esima edizione degli Emmy Awards a Los Angeles indossando un long dress fucsia, firmato Brandon Maxwell, accompagnato da un prezioso che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta della collana Rugiada, ovvero una collana in oro bianco 82,88 carati firmata Gismondi 1754. La collana è stata inoltre modificata appositamente per Jane Fonda, dietro al suggerimento della sua stylist Tanya Gill. La collana è stata modificata in modo che la cascata di diamanti e smeraldi fosse sulla schiena e non invece sul davanti, richiesta che ai tempi aveva stupito lo stesso Gismondi: “ha superato le mie aspettative.” Sono tante le star che nel corso degli anni si sono rivolte a Gismondi, le sue creazioni sono infatti davvero spettacolari e realizzate su misura, perfette quindi per ogni singola celebrities. I gioielli sono fatti a mano secondo una tradizione tramandata da generazione in generazione. La collana Rugiada indossata da Jane Fonda è proprio il prezioso perfetto per le stagioni più fredde, da indossare per eventi importanti e formali. Sul sito ufficiale di Gismondi 1754 potete trovare tantissimi gioielli, collane, bracciali, orecchini, anelli, uno più bello dell’altro, in grado di regalare a chi lo indossa quel tocco magico in più da vere principesse.

Le tendenze gioielli Autunno Inverno 2023 2024

Durante le varie Fashion Week abbiamo potuto ammirare quelli che sono i gioielli di tendenza per l’Autunno Inverno 2023 2024. Questi gioielli sono inoltre in grado di esaltare qualunque outfit, ma vediamo nel dettaglio quali sono quelli di tendenza per queste stagioni fredde: