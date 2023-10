Victoria Beckham ha ben 14 anelli di fidanzamento regalategli dal marito David Beckham. Ma a quanto ammonta il valore complessivo degli anelli? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Victoria Beckham e i 14 anelli di fidanzamento: a quanto ammonta il valore complessivo?

Il numero di anelli di fidanzamento ricevuti da Victoria Beckham fa già notizia di per sé. Sono infatti ben 14 gli anelli che il marito, l’ex calciatore David Beckham, le ha regalato nel corso degli anni. Da qualche giorno, sulla piattaforma di streaming Netflix, è disponibile la docu-serie che narra proprio la vita di coppia dell’ex Spice Girls e del marito, serie già divenuta virale. David Beckham, uno dei volti più amati al mondo, di certo non ha mai badato a spese per quanto riguarda i regali per la moglie, come lo dimostrano i ben 14 anelli di fidanzamento, uno per ogni anno e mezzo di relazione. Non sappiamo se tutti siano stati effettivamente acquistati da David o se qualcuno lo abbia comprato la stessa Victoria per farsi un regalo, ma sta di fatto che la collezione di anelli di fidanzamento di Victoria Beckham è davvero stupefacente, da far invidia a tantissime donne. Ma, a quanto ammonta il valore complessivo di questi anelli? Il gioielliere Steve Bennet, al Daily Mail ha dichiarato che il valore complessivo si aggira intorno ai 4,8 milioni di euro.

I 14 anelli di fidanzamento di Victoria Beckham

Come abbiamo appena detto, l’imprenditrice, stilista ed ex Spice Girls Victoria Beckham, ha ricevuto ben 14 anelli di fidanzamento dal marito, l’ex calciatore e sex symbol David Beckham. Tutti questi anelli sono molto diversi tra di loro e sono quindi perfetti da abbinare a differenti outfit. Victoria non è nuova a collezioni stravaganti, basta pensare alle auto di lusso o agli infiniti armadi di alta moda. Ma vediamo adesso nel dettaglio tutti gli anelli di fidanzamento dell’ex cantante:

Diamante taglio marquise a tre carati: questo è l’anello con cui David Beckham ha fatto la proposta di matrimonio a Victoria, un diamante taglio marquise incastonato su una fascia in oro giallo. Il costo sarebbe di 85mila dollari.

questo è l’anello con cui David Beckham ha fatto la proposta di matrimonio a Victoria, un diamante taglio marquise incastonato su una fascia in oro giallo. Il costo sarebbe di 85mila dollari. Banda di platino: secondo anello di fidanzamento ricevuto da Victoria, si tratta di un anello dal design semplice caratterizzato da un bordo di diamanti bianchi.

secondo anello di fidanzamento ricevuto da Victoria, si tratta di un anello dal design semplice caratterizzato da un bordo di diamanti bianchi. Diamante smeraldo : il terzo è uno splendido anello, un diamante smeraldo su una fascia di platino.

: il terzo è uno splendido anello, un diamante smeraldo su una fascia di platino. Diamante con taglio ovale rosa : per i 30 anni della moglie, David Beckham le ha regalato un anello di diamanti rosa in una cornice ad aureola.

: per i 30 anni della moglie, David Beckham le ha regalato un anello di diamanti rosa in una cornice ad aureola. Diamante a goccia : il più grande anello di fidanzamento che ha ricevuto Victoria, con taglio a pera su una fascia di platino.

: il più grande anello di fidanzamento che ha ricevuto Victoria, con taglio a pera su una fascia di platino. Smeraldo con taglio a cuscino : caratterizzato da un grande smeraldo inciso a cuscino.

: caratterizzato da un grande smeraldo inciso a cuscino. Diamante smeraldo : simile al terzo ma più grande.

: simile al terzo ma più grande. Rubino : nel 2009 Victoria ha sfoggiato uno splendido rubino dal taglio ovale.

: nel 2009 Victoria ha sfoggiato uno splendido rubino dal taglio ovale. Zaffiro: dopo gli smeraldi e il rubino ecco anche lo zaffiro, con taglio ovale su banda scura.

dopo gli smeraldi e il rubino ecco anche lo zaffiro, con taglio ovale su banda scura. Diamante rosa : anello più piccoli dei precedenti, formato da un diamante rosa a taglio ovale.

: anello più piccoli dei precedenti, formato da un diamante rosa a taglio ovale. Diamante a taglio rotondo : con pietre laterali questo anello è stato indossato per poco tempo rispetto agli altri.

: con pietre laterali questo anello è stato indossato per poco tempo rispetto agli altri. Diamante a taglio quadrato: su una banda di Platino, è stato indossato da Victoria in occasione del Festival di Cannes del 2016.

su una banda di Platino, è stato indossato da Victoria in occasione del Festival di Cannes del 2016. Diamante giallo : simile all’ultimo ma incastonato su fascia di diamanti pavé.

: simile all’ultimo ma incastonato su fascia di diamanti pavé. Diamante a taglio quadrato: l’ultimo, per ora, ricevuto da Victoria.

