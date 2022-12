Colla Zio: testo e significato del brano Asfalto

Quello dei Colla Zio è un collettivo di giovani guidati da concetti di fluidità e libertà che sta facendo molto parlare di sé, specie in vista della partecipazione a Sanremo Giovani 2022. Presentandosi come uno dei gruppi più originali, hanno rilasciato il brano Asfalto il 9 dicembre 2022.

Proprio con questo pezzo concorreranno alla sfida che comincerà il 16 dicembre 2022, sempre sotto la guida ormai esperta di Amadeus.

Il testo ha un significato preciso, di cui la stessa band ha parlato chiaramente: ““Si tratta di una danza liberatoria: cantare e ballare come un modo possibile per affrontare la vita, per celebrare quello che si ha, per attraversare i problemi, senza volerli spegnere, ma anzi accendendoli.

La musica come unica via, come mezzo attraverso il quale esprimere la propria visione del mondo: è questo l’assioma della Colla, un invito a rimanere sempre in movimento, ma coi piedi ben piantati a terra.”

Dunque un inno al movimento, al ritmo, all’andare sempre avanti senza scoraggiarsi e senza farsi abbattere. La canzone sembra essere una colonna portante delle idee dei Colla Zio, i cui membri appena ventenni sono noti come Armo, Mala, Glampo, Berna e Petta.

Riusciranno a conquistare il grande pubblico di Sanremo Giovani con il loro pezzo?

Di seguito il testo integrale del brano Asfalto, che i Colla Zio presenteranno a Sanremo Giovani 2022.

Brindo con l’avvocato

Nel locale vuoto come un affiliato

Sei strano da sotto il palco

Lei mi fa, fanculo a tutto quanto

Chiamano aiuto, chiamano a Houston

Abbiamo un problema grosso

La mia tasca pesa ancora poco

Però Colla Zio ha riempito il posto

Sogni da star, chiedi ? Come se la tira, quanto mi sta addosso

Cu-cu-cul* che sopra il palco

Sì, sì saltano come pop corn.

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flyin’ to the moon

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Ho perso il fiato per te

Non mi puoi portare giù, su un pianeta lontano Siamo in due ma siamo soli

Guarda quante facce nuove

Attento a come ti muovi

Lei mi dice, stai tranquillo ma

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flying to the moon.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te

Non so cosa mi serve per stare bene

Un morso è meglio di niente

No, non può funzionare

Quello che rimane.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te

Ho messo giù

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te