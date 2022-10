Il Capodanno Rai sarà ancora una volta affare di Amadeus. L’amatissimo presentatore, che sta spopolando soprattutto negli ultimi anni, è stato confermato ancora una volta alla conduzione de ‘L’anno che verrà‘.

Il Capodanno Rai è ancora di Amadeus: ennesima conferma del presentatore

A Capodanno mancano ancora circa due mesi, ma la Rai sta, ovvviamente, già lavorando per poter regalare ai suoi telespettatori un ultimo giorno del 2022 indimenticabile. Per l’ottavo anno consecutivo alla conduzione ci sarà Amadeus: una scelta che è piaciuta alla maggioranza delle persone, a giudicare dalle reazioni social che si sono avute al momento dell’annuncio. Per Amadeus, però non è un record: Carlo Conti, infatti, ha avuto la conduzione per ben nove anni.

Dove si terrà ‘L’anno che verrà’: la location del 2022 e quelle passate

Molte persone sono curiose di sapere quale sarà la città ad ospitare ‘L’anno che verrà‘. L’edizione appena passata, che ha avuto tanto successo, si era svolta a Terni ed anche quest’anno la Rai ha deciso di restare in Umbria. È stato, infatti, confermato che ‘L’anno che verrà’ del 31 dicembre 2022 si svolgerà a Perugia.

Si tratta della quarta regione che ha offerto un bis dopo l’Emilia Romagna, la Valle d’Aosta e la Basilicata.