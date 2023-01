C’è chi ama le commedie romantiche, chi preferisce i cartoon movie, chi non vede l’ora di perdersi in avventure fantasy o in drammi ad alta tensione e chi, invece, ama la sensazione di terrore data dai film horror. Il 2023 è ricco di uscite letteralmente da paura: scopriamole insieme.

M3GAN: al cinema il 4 gennaio 2023

Se siete amanti delle bambole assassine, M3GAN è il film che fa per voi. Jason Blum e James Wan firmano una pellicola horror dedicata al mondo delle horror dolls: M3GAN è una bambola super tecnologica che ben presto si trasforma in una terribile omicida. La sua produttrice è un’esperta di robotica che lavora in una compagnia di giocattoli, ma molto presto si renderà conto della sua pericolosità: M3GAN proteggerà la piccola Cady, ma con terribili conseguenze.

Bussano alla porta: al cinema il 2 febbraio 2023

Una famiglia, composta da genitori e figlia piccola, decide di andare in vacanza in una baia isolata. La vacanza sembra proseguire al meglio, ma i tre vacanzieri saranno presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati: chi decideranno di sacrificare per evitare l’apocalisse?

Winnie The Pooh – Blood and Honey: al cinema il 16 febbraio 2023

Niente più orsacchiotto tenero amante del miele.

Il nuovo film di Rhys Frake-Waterfield ha un Winne the Pooh cattivo, cattivissimo. Pooh e l’amico Pippi, abbandonati dall’amico e compagno Christopher Robin (volato al college), diventano dei terribili predatori e seminano sangue in ogni dove.

The Offering: al cinema il 23 febbraio 2023

Una storia di debiti, di estorsioni e di manipolazioni: The Offering racconta le vicende di un uomo che cerca di manipolare il padre per farsi dare dei soldi. La manipolazione del figlio verso il padre innescherà in quest’ultimo una reazione malvagia e inaspettata.

Scream 6: al cinema il 9 marzo 2023

Imperdibile ed evergreen: Scream 6 è ambientato a New York, dove il protagonista dalla maschera bianca seminerà sangue e terrore in tutta la città. Le sopravvissute del capitolo precedente, le sorelle Tara e Sam, si ritroveranno, di nuovo, perseguitate.

Evil Dead Rise (La casa- Il risveglio del male): al cinema il 20 aprile 2023

La pellicola di Sam Raimi è ambientata in città: Beth va in visita alla sorella maggiore Ellie, mamma di tre bambini. L’edificio in cui vive l’allegra famiglia, però, contiene un misterioso libro sotto le sue fondamenta. Inutile dire che sarà proprio questo a dare inizio a una serie di eventi da paura.

Reinfiled: al cinema il 27 aprile 2023

Nicolas Cage è il Conte Dracula in una pellicola che dovrebbe essere una comedy horror. Ambientato nel mondo moderno, il film si svolge dal punto di vista di Dracula, il quale deciderà di lasciare il suo “lavoro” dopo avere trovato il grande amore.

Insidious – Fear the Dark: al cinema il 6 luglio 2023

Dopo cinque anni torna il quinto capitolo horror del franchise prodotto e creato da James Wan. Questa volta l’allora protagonista Patrick Wilson sarà il regista.

Last Vogue of Demeter: al cinema entro agosto 2023

Il film racconta la storia della nave Demeter che ha trasportato il Conte Dracula fino in Inghilterra, al cui interno scoppierà una vera e propria carneficina. La storia si ispira al romanzo di Bra, Stoker del 1897.

The Nun 2: al cinema il 7 settembre 2023

In sala torna il sequel del film del 2018: questa volta Taissa Farmiga sarà sorella Irene. Siamo in Francia, nel 1956; l’omicidio di un prete sarà seguito dalla diffusione di un male terribile e inquietante. Sorella Irene dovrà, ancora una volta, confrontarsi con Valak, una tremenda forza demoniaca.

L’Esorcista: al cinema il 12 ottobre 2023

Non esiste genere horror senza L’Esorcista: dopo i fatti che tutto il mondo conosce, il nuovo capitolo horror porta in scena un nuovo racconto, concentrandosi su ciò che effettivamente è accaduto dopo tanti anni di distanza da quei terribili momenti.

Saw 10: al cinema dal 26 ottobre 2023

Il numero della pellicola ne fa intendere il grande successo tra il pubblico: Saw 10 arriva al cinema con il ritorno di Tobin Bell nel ruolo di John Kramer, ossia Jigsaw.

La paura è già nell’aria: tutti al cinema a rabbrividire.