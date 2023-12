La bellissima Vanessa Hudgens si è sposata in una location da sogno, in Messico. Il suo abito da sposa? Se siete curiose di saperne di più sui dettagli di questo vestito da sogno, allora leggete questo articolo fino in fondo per scoprire tutto.

Vanessa Hudgens e il mistero del suo abito da sposa

Notizie ufficiali, voci di corridoio e un abito bianco sulla spiaggia di Tulum ci danno la prova che Vanessa Hudgens e Cole Tucker si sono uniti in matrimonio sotto il sole cocente del Messico lo scorso fine settimana. Tuttavia, sembra che la coppia non sia ancora pronta a mostrare i dettagli della cerimonia pubblicamente, quindi l’abito da sposa che la nostra star di High School Musical indossava mentre percorreva la navata nuziale rimane un mistero (almeno per il momento). Diremmo che è un vero e proprio wedding-mystery da scoprire. Fortunatamente abbiamo alcuni indizi.

Recentemente, uno screenshot è diventato virale, mostrando l’attrice raggiante in spiaggia insieme al suo manager Evan Hainey, prima del loro matrimonio. La mise in questione era un corsetto cut-out senza spalline da cui si srotolava un candido strascico con spacco laterale e volant morbidi con un tocco bohemien. La ricerca della loro stilista, Galia Ladhav, è sempre stata apprezzata dalle celebrità. La sua eleganza, un po’ wild, leggiadra e scalza, ha suscitato un mood che anticipava l’abito del mistero.

Proseguendo in questo rebus della moda, vale la pena notare (ironicamente) che Vanessa Hudgens ha indossato un abito “premonitore” durante la prima uscita red carpet con Tucker nel 2021 per l’AFI Los Angeles International Film Festival.

Si trattava di un abito completamente allacciato e a strati della collezione primavera 2022 di Vera Wang, che trasmette ancora immediatamente l’idea di sposa. È anche molto hippie-chic.

Vanessa Hudgens e le voci sulla sua gravidanza

Solo il mese scorso, la cantante avrebbe messo a tacere alcune voci, che la volevano in dolce attesa.

Molte persone pensano che Vanessa Hudgens sia incinta, specialmente dopo che la 34enne ha postato un video del suo addio al nubilato in cui mostrava un «pancino sospetto». Questo ha immediatamente scatenato una reazione nel mondo del gossip, soprattutto tra i fan della star di High School Musical.

Un utente, postando un video che racconta le celebrazioni organizzate da Vanessa e il suo fidanzato Cole Tucker, ha commentato: «Sembra incinta, o come se cercasse di nascondere un pancino».

Vanessa si è espressa con nettezza per smentire la possibilità che lei fosse incinta, dicendo: «Non sono incinta, così potete smettere di chiederlo». La sua reazione ha mostrato un certo disagio per la domanda del fan.

In un post su Instagram con una foto della coppia Vanessa Hudgens e Cole Tucker immortalata insieme a Parigi, annunciò il loro fidanzamento a febbraio di quest’anno.

La 34enne scrisse «SÌ. Non potremmo essere più felici», mentre annunciava le imminenti nozze con il 27enne della Major League Baseball.

Nel novembre del 2020, Vanessa Hudgens e Cole, hanno iniziato una relazione che li ha portati a convolare a nozze. Prima di questa unione, Vanessa era legata ad Austin Butler e, prima ancora, a Zac Efron.

