Claudio Lauretta farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul simpaticissimo comico e imitatore.

Claudio Lauretta nel cast di Tale e Quale Show

Il pubblico ha già visto Claudio Lauretta nello studio di Tale e Quale Show nella passata edizione.

Il comico, attore e imitatore di Novi Ligure ha già partecipato ad alcune puntate della corsa stagione, in qualità di giudice aggiunto, interpretando Vittorio Sgarbi e Platinette. Dopo il grande successo ottenuto, sono riusciti a convincerlo ad entrare a far parte del cast della prossima edizione della trasmissione di Carlo Conti, in qualità di concorrente. L’annuncio è stato fatto il 16 luglio con un tweet sul profilo ufficiale della Rai. Claudio Lauretta entra ufficialmente a far parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, che inizierà il 30 settembre.

Ogni settimana dovrà imitare in modo impeccabile cantanti italiani e stranieri. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’amato imitatore.

Claudio Lauretta: la vita privata

Claudio Lauretta è il simpaticissimo comico che ha avuto il ruolo di giudice aggiunto nella scorsa edizione di Tale e Quale Show. L’uomo era già conosciuto per le sue imitazioni a Colorado e per la sua partecipazione alla sesta edizione di Italia’s Got Talent. Claudio Lauretta ha 51 anni ed è nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, in Piemonte, il 20 luglio 1970, sotto il segno zodiacale del Cancro.

Il comico è sposato con Michela Daglio, la donna che da sempre lo sostiene nella sua carriera e lo accompagna ad ogni importante evento. Quando si è presentato ad Italia’s Got Talent con le sue imitazioni, sia Michela che il figlio Martino erano lì a fare il tifo per lui. Il figlio Martino ha 15 anni, è nato a Milano il 28 marzo 2006 e sta seguendo le orme di suo padre. Ha già debuttato in televisione come attore nel film tv La classe degli asini e nella fiction di Rai 1 Il Capitano Maria, accanto alla bellissima Vanessa Incontrada.

Claudio Lauretta: la carriera

Claudio Lauretta ha iniziato la sua carriera quando era ragazzo, negli anni ’80, in teatro, entrando a far parte di alcune compagnie della provincia di Alessandria. Ha lavorato come dj per alcune radio della sua città e nel 2018 ha partecipato alla trasmissione Quelli dopo il TG, inscenando alcune simpatiche telefonate tra Emilio Fede e Silvio Berlusconi. Il suo successo è arrivato grazie alle imitazioni di Matteo Renzi. Nel 2019 ha partecipato alla trasmissione Mai Dire Talk, su Italia 1, imitando Beppe Grillo e altri personaggi, e nello stesso anno ha partecipato a Striscia la Notizia, dove per la prima volta in Italia ha usato il Deepfake per imitare Matteo Renzi. Si tratta di una tecnica digitale dove viene usato il volto della persona imitata, mentre la voce è dell’imitatore. Nel 2020 ha partecipato a Enjoy – Ridere fa bene, trasmissione condotta da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo, e a Voice Anatomy, mentre nel 2021 è entrato nella giuria di Tale e Quale Show. Ha fatto anche parte del cast fisso di Colorado per due anni consecutivi. Nell’edizione del 2016, condotta da Luca e Paolo, ha imitato Vittorio Sgarbi, Matteo Renzi e Donald Trump interpretato con la voce di Renato Pozzetto.