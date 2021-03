Sguardo dolce, sorriso delicato ma con una determinazione senza eguali, che lo ha portato ad essere uno tra i migliori attori d’Italia. Ecco qui di seguito chi è Claudio Gioè.

Chi è Claudio Gioè: vita e carriera

Classe 1975, Claudio Gioè nasce a Palermo il 27 gennaio e lì ci rimane per tutta la sua giovinezza.

Studia e si diploma presso il Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo e poi si trasferisce a Roma. Qui finalmente può dare sfogo e concretezza alla sua più grande passione: la recitazione. Si diploma infatti presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Nello stesso periodo, approfondisce le sue conoscenze frequentando dei seminari con Luca Ronconi e porta avanti anche altre sue passioni, il canto e la danza.

Una volta diplomato in arti dello spettacolo, inizia a scrivere e comporre testi per il teatro, portandoli in scena lui stesso. Un esempio tra tutti è Caligola Night Live. Ma negli stessi anni, esordisce anche al cinema con The Protagonists per la regia di Luca Guadagnino e in televisione con una miniserie dal titolo Operazione Odissea.

Anche se la sua carriera inizia nel cuore della recitazione, ovvero a teatro, ben presto Claudio capisce che la sua fortuna è la televisione.

Ben presto diventa infatti uno tra gli attori più amati e richiesti per le fiction. Interpreta diversi ruoli, dai più impegnati socialmente parlando a quelli più romanzati. Ma quello che accomuna tutti i suoi personaggi è un carattere forte, molto spesso da leader, centrato su se stesso e, nel bene o nel male, destinato a grandi imprese.

Sono infatti tanti i titoli che possiamo ricordare: Paolo Borsellino del 2004, Il capo dei capi del 2007, Squadra Antimafia – Palermo oggi del 2009-2010. E ancora, Il tredicesimo apostolo – Il prescelto e La rivelazione del 2012 e del 2014, Sotto copertura – La cattura di Iovine e La cattura di Zagaria del 2015 e del 2017. Senza dimenticare: Rosy Abate 2 – La serie del 2019 con la talentuosa Giulia Michelini, Passeggeri notturni del 2020, Vite in fuga sempre del 2020. E per finire, il nuovo progetto che lo vede coinvolto è Makari, una serie tv in onda su Rai Uno a partire dal 15 marzo, con Astrid Meloni, Domenico Centamore, Antonella Attili e Ester Pantano.

Il cinema

Anche se come abbiamo detto, la fiction è ed è stata la grande casa di Claudio Gioè, il cinema ha lo stesso ricoperto e ricopre tutt’ora un posto di rilievo nella sua carriera. Sono tanti i film in cui ha recitato e anche in questo caso, tanti i ruoli che ha interpretato, diversi gli uni dagli altri. Per citarne alcuni: Mundo civilizado del 2003, Passato Prossimo del 2003 per il quale ha ricevuto anche la candidatura come miglior attore non protagonista. E ancora, La meglio gioventù del 2003, Stai con me del 2004, La straniera del 2009, La matassa del 2009 per la regia dei mitici Ficarra e Picone. Ma senza dimenticare: Henry del 2010, Boris – Il film del 2011, La mafia uccide solo d’estate del 2013, Senza nessuna pietà del 2014, Monitor del 2015 e Mamma o papà? del 2017.

Vita privata

La vita privata dell’attore rimane un mistero perché Claudio è una persona molto riservata e non ha neppure un profilo social. A quanto sembra, però, non è sposato e non ha figli. L’unica relazione che è passata un po’ di più sotto i riflettori è stata quella con la collega Pilar Fogliati. Durata quattro anni, uno dei motivi della rottura sarebbe stata la differenza d’età, dato che l’attrice è del 1992.

