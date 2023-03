Città Invisibile è una serie tv fantasy, nata dall’idea di Carlos Saldanha, che è uscita con la sua seconda stagione su Netflix il 22 marzo 2023, ottenendo già non pochi consensi. Una serie dalla trama molto particolare, che spinge i fan a chiedersi se ci sarà una terza stagione.

Città Invisibile: ci sarà una terza stagione?



La seconda stagione di Città Invisibile è uscita su Netflix il 22 marzo 2023. Si tratta di uno dei tanti nuovi titoli resi disponibile durante questo mese sul catalogo della piattaforma di streaming, che ha stupito i suoi utenti con tantissime novità, tutte da non perdere, tra film, serie tv, documentari e show. Città Invisibile è una serie tv fantasy che sta ottenendo un grande successo. È nata da un’idea di Carlos Saldanha, che è anche il produttore esecutivo. Per il momento, nonostante il successo della serie tv, Netflix non ha ancora confermato l’uscita di un’eventuale terza stagione, ma non ha neanche annunciato di volerla cancellare. Questo significa che al momento il destino della serie tv resta in bilico, ma i fan possono ancora sperare. Sicuramente Netflix sta valutando i numeri di questa nuova stagione appena uscita, per capire se vale la pena far continuare la storia oppure se si è giunti ad una conclusione. Il primo capitolo è uscito su Netflix nel 2021, mentre il secondo capitolo è arrivato a distanza di due anni, nel 2023. In caso di rinnovo tempestivo, la serie tv brasiliana potrebbe arrivare con una terza stagione verso la fine del 2024, o più probabilmente nei primi mesi del 2025. Per il momento ovviamente si tratta solo di ipotesi, perché un annuncio ufficiale da parte di Netflix non è ancora stato dato. Se la serie tv dovesse essere ancora una volta rinnovata, possiamo pensare che la terza stagione possa seguire lo schema delle due precedenti, e quindi essere composta da sette episodi.

Città Invisibile: di cosa potrebbe parlare la terza stagione



Di cosa potrebbe parlare un’ipotetica terza stagione? Partiamo dal fatto che durante il secondo capitolo l’interesse del telespettatore è stato riportato ancora una volta su Eric, che si trova nei pressi di una riserva naturale vicino a Belém do Pará, perché ha scoperto che nei dintorni di questa riserva vive sua figlia Luna. Eric vorrebbe tornare a casa con lei, ma si rende conto che Luna ha una missione molto importante da compiere in quel luogo, così rimane e cerca di proteggerla a tutti i costi. Nella terza stagione la storia potrebbe andare avanti con nuove avventure e sicuramente con tanti altri colpi di scena.

In caso di rinnovo, si può pensare che potrebbero esserci attori e personaggi già visti nei capitoli precedenti, ma anche qualche attesa new entry.

Gli attori e personaggi presenti nella seconda stagione sono:

Marco Pigossi è Eric

è Eric Alessandra Negrini è Ines

è Ines Julia Konrad è Gabriela

è Gabriela Jessica Cores è Camila

è Camila Samuel de Assis è Joao

è Joao Manuela Dieguez è Luna

è Luna José Dumont è Ciço

Non ci resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Netflix.