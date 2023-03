Città Invisibile 2 su Netflix: la trama

La seconda stagione di Città Invisibile sta per uscire su Netflix, più precisamente il 22 marzo 2023. Scopriamo insieme la trama appassionante e avvincente di questa serie tv brasiliana. Saranno cinque episodi assolutamente da non perdere.

Città Invisibile 2: la trama



La seconda stagione di Città Invisibile debutterà su Netflix a partire da mercoledì 22 marzo 2023. I fan sono davvero molto curiosi di scoprire come andranno avanti le avventure dei protagonisti, in questi nuovi episodi ricchi di colpi di scena. In questo secondo capitolo vedremo Eric, che è interpretato da Marco Pigossi, mentre è in una riserva naturale vicino a Belém do Parà, che gli indigeni proteggono e che i cercatori vogliono trovare. Eric scoprirà che la figlia Luna, interpretata da Manu Dieguez, abita nella regione insieme a Cuca, interpretata da Alessandra Negrini, con lo scopo di riportarlo in vita. Nonostante il suo desiderio sia tornare subito a Rio De Janeiro con sua figlia, il protagonista della storia si renderà presto conto che Luna ha una missione molto più importante da portare a termine in quella zona. L’uomo cercherà di proteggerla in ogni modo, con tutte le sue forze, ma diventerà anche una minaccia per il delicato equilibrio tra la natura e le entità che vi sono.

Una serie tv coinvolgente, in cui non mancheranno i colpi di scena. La location della seconda stagione di Città Invisibile si sposterà a Belém, una grande città davvero molto ricca di storie. I nuovi episodi mostreranno un Brasile indigeno, nella parte settentrionale del paese, con tante sfumature diverse, nuove entità e elementi che fanno parte della cultura popolare. Questa parte della storia sarà sicuramente molto affascinante per gli spettatori e sarà davvero un’occasione speciale e magica per scoprire dettagli tradizionali e molto interessanti. Un modo per approfondire la cultura popolare brasiliana, mentre questi episodi mostreranno una parte nuova del Brasile, la parte indigena, quella in cui si ritroverà il protagonista Eric e la figlia Luna, che dovrà anche affrontare un’importante missione.

Città Invisibile: la seconda stagione arriva su Netflix

La serie tv Città Invisibile è prodotta da Prodigo Filmes. Carlos Saldanha è l’ideatore e produttore esecutivo, Luis Carone il regista principale e Cassiano Prado, Graciela Guarani e Luciana Baptista gli aiuto registi. La nuova stagione, che comprende cinque episodi, debutterà su Netflix mercoledì 22 marzo 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Gli spettatori potranno aspettarsi tantissimi colpi di scena e un’avventura che li terrà con il fiato sospeso. La serie tv è di genere fantasy e brasiliana. Il trailer ufficiale della seconda stagione è già stato rilasciato e mostra vecchi protagonisti già conosciuti nel primo capitolo e l’arrivo di nuovi personaggi, che sicuramente sorprenderanno. Le immagini raccontano a grandi linee quello che accadrà in questa nuova stagione, lasciando da parte i numerosi colpi di scena, che stupiranno il pubblico e regaleranno grandi emozioni. L’appuntamento è su Netflix, a partire dal 22 marzo 2023, per nuove avventure e soprattutto per conoscere i nuovi protagonisti di questa serie tv fantasy brasiliana.