Città Invisibile è pronta a tornare su Netflix. Si tratta di una serie tv fantasy brasiliana, che sta per uscire con una nuova stagione ricca di colpi di scena.

Città Invisibile 2 su Netflix: quando esce



Città Invisibile sta per tornare su Netflix con una seconda stagione davvero piena di avventure e nuovi colpi di scena. Stiamo parlando della serie tv fantasy brasiliana ideata da Carlos Saldanha, pronta a regalare a tutti i fan delle nuove meravigliose avventure da non perdere. Il catalogo del colosso dello streaming continua ad arricchirsi, con nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show, tutti da non perdere. Ci saranno tantissime novità, ma Città Invisibile 2 è sicuramente una delle più attese, soprattutto grazie al successo della prima stagione. Per capire cosa aspetta agli spettatori con questo secondo capitolo, si può guardare il trailer ufficiale che è stato rilasciato, dopo un’attesa di ben due anni. Un trailer che mostra il ritorno di alcuni volti noti, conosciuti nel primo capitolo, ma anche l’arrivo di nuovi personaggi. Le immagini danno una vaga idea di quello che accadrà durante questa nuova stagione, senza svelare troppi dettagli, per non rovinare i colpi di scena, che saranno tantissimi. La location della seconda stagione di Città Invisibile si sposterà a Belém, una grande città davvero molto ricca di storie. I nuovi episodi mostreranno un Brasile indigeno, nella parte settentrionale del paese, con tante sfumature diverse, nuove entità e elementi che fanno parte della cultura popolare che sicuramente affascineranno il pubblico.

La serie tv è prodotta da Prodigo Filmes e include Carlos Saldanha nel ruolo di ideatore e produttore esecutivo, Luis Carone come regista principale e Cassiano Prado, Graciela Guarani e Luciana Baptista come aiuto registi. La nuova stagione, che comprende cinque episodi, debutterà su Netflix mercoledì 22 marzo 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio, andando ad arricchire ulteriormente il catalogo già molto ricco del colosso dello streaming. Gli spettatori dovranno aspettarsi tantissimi colpi di scena e un’avventura che li terrà con il fiato sospeso, inevitabilmente incollati al piccolo schermo.

Città Invisibile, la seconda stagione su Netflix: la trama



La seconda stagione di Città Invisibile sta per debuttare su Netflix e i fan sono molto curiosi di scoprire questa nuova avventura. In questo secondo capitolo, dopo una lunga assenza, vedremo Eric, interpretato da Marco Pigossi, in una riserva naturale vicino a Belém do Parà, che gli indigeni proteggono e che i cercatori vogliono trovare. Eric scoprirà che la figlia Luna, interpretata da Manu Dieguez, abita nella regione insieme a Cuca, interpretata da Alessandra Negrini, con lo scopo di riportarlo in vita. Nonostante desideri tornare il prima possibile a Rio de Janeiro con Luna, Eric si renderà conto che la figlia ha una missione davvero importante da portare a termine in quella zona. L’uomo cercherà in tutti i modi di proteggerla e nello stesso tempo diventerà una minaccia per il delicato equilibrio tra la natura e le entità. Una serie tv coinvolgente, in cui non mancheranno i colpi di scena.