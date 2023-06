Cinzia Leone è un’attrice e comica molto conosciuta. Nel 1991 ha avuto un aneurisma congenito all’arteria basilare. Ci ha messo 30 anni per superare l’emiparesi della parte sinistra, che si è scatenata dopo un intervento.

Cinzia Leone: di che malattia soffre l’attrice?

Cinzia Leone è un’attrice e comica molto conosciuta, che ha dovuto affrontare un aneurisma e anche l’emiparesi della parte sinistra. Ne ha parlato a Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone. La malattia l’ha colpita nel 1991 e la donna ha raccontato che è stata la madre a salvarle la vita, perché l’aveva spinta ad andare al cinema, impedendole di rimanere da sola proprio quando poi si è sentita male. Le è stato diagnosticato un aneurisma congenito per cui è stata costretta a recarsi in America per operarsi. Un’operazione davvero molto complicata, che effettuavano solo lì. Cinzia Leone ha mosso i primi passi come attrice in teatro, dove ha esordito nel 1981. In tv ha ottenuto il successo nelle trasmissioni di Serena Dandini, come La tv delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanzi e Tunnel, mentre al cinema ha debuttato nel 1988 con Bachi da sera di Gilberto Visintin, per poi lavorare con Carlo Vanzina, Francesco Nuti, Mario Monicelli, Carlo Verdone, Lina Wertmuller e molti altri. Nel 1991 purtroppo le è stato diagnosticato l’aneurisma congenito all’arteria basilare. Il giorno in cui è stata male doveva andare alla prima del film Donne con le gonne di Francesco Nuti, a cui aveva partecipato. Non voleva andarci perché aveva un forte mal di testa, ma sua madre l’ha convinta. Se non ci fosse andata si sarebbe sentita male mentre era da sola in casa e nessuno l’avrebbe portata in ospedale.

Cinzia Leone: l’aneurisma e il difficile intervento negli Stati Uniti

Cinzia Leone è stata operata a Phoenix, negli Stati Uniti. Si trattava di un’operazione molto complessa e delicata e solo in quel luogo hanno accettato di svolgerla. Dopo l’intervento l’attrice ha dovuto affrontare una emiparesi della parte sinistra e ci ha messo circa 30 anni per superarla quasi perfettamente. La donna in un’intervista ha spiegato che sono stati 30 anni molto difficili ma anche molto interessanti, perché ha dovuto lavorare su questo problema, con grande forza di volontà. L’attrice ha spiegato che è inevitabile cambiare dopo una lunga malattia. L’attrice ha spiegato che è stato come un lutto, come perdere una parte di se stessa, ma si reputa fortunata proprio perché si è salvata, perché se non fosse stata in quel cinema probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Cinzia Leone ha aggiunto che quando una persona si rende conto che poteva perdere tutto bisogna relativizzare e rendersi conto che è il momento di impegnarsi per tirare fuori tutto il meglio di se stessi, sfruttando la propria condizione privilegiata di sopravvissuto per riuscire a ritrovare quella parte che si è persa. Cinzia Leone è riuscita a superare questa malattia. Ci ha messo 30 anni, ma ha dimostrato di avere una forza davvero incredibile dentro.