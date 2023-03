Classe 1959, Cinzia Leone è un’attrice, una comica, un’imitatrice ed è un personaggio televisivo molto conosciuto e apprezzato. Il 4 marzo 2023 ha compiuto 64 anni ed è stata ospite nella giornata del 14 marzo al salotto di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Ripercorriamo insieme tutte le tappe più salienti della sua carriera.

Cinzia Leone: tutto sull’attrice romana de La TV delle ragazze

Cinzia Leone è nata a Roma il 4 marzo 1959 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 64 anni. La sua carriera da attrice comincia grazie al teatro: è il 1981 quando Cinzia Leone debutta sul suo primo palco teatrale con lo spettacolo Polvere di stress. Tra i suoi spettacoli teatrali più noti è bene citare: Rodimenti, Poche idee ma molto confuse, Outlet e Nutella amara. Tendenzialmente è proprio lei stessa a essere l’autrice degli spettacoli a cui prende parte.

Dopo un iniziale periodo a teatro, Cinzia Leone decide di spingersi oltre di buttarsi anche nel magico mondo della televisione. Per lei l’esordio in tv avviene grazie al programma Laggiù qualcuno vi ama, anche se, obbiettivamente, il grande successo arriva con le trasmissioni di Serena Dandini: La TV delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanzi e Tunnel. Dentro queste nuove trasmissioni Cinzia Leone dimostra una grande capacità di imitazione e la sua carriera ottiene un grande successo. A livello cinematografico, invece, Cinzia Leone debutta nel 1989 con la commedia Le finte bionde, diretta da Carlo Vanzina. Accanto a lei Paola Quattrini e Licia Colò. Se però si deve parlare di successo da attrice di cinema, Leone deve aspettare il 1992, anno in cui viene chiamata a entrare a fare parte del cast di Parenti serpenti di Mario Monicelli. Grazie a quel film, diretto da colui che l’attrice definisce il suo mentore, Leone acquista una grandissima notorietà.

Tra gli altri film a cui Cinzia Leone ha preso parte si ricordano: Donne con le gonne (1991), Caldo soffocante (1991), Selvaggi (1995), Cose di sempre (cortometraggio, 1998), Nero bifamiliare (2007), Le ragioni dell’aragosta (2007).

La vita privata di Cinzia Leone

Cinzia Leone è sempre stata una donna particolarmente riservata. Non ci è dato sapere quale sia attualmente la sua situazione sentimentale.

La vita dell’attrice, comunque, non è stata tutta rosa e fiori, anzi. Il 26 dicembre 1991 alla fine della prima proiezione del film Donne con le gonne, Leone accusò un malore e venne immediatamente ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Le venne purtroppo diagnosticato un aneurisma congenito all’arteria basilare, che la costrinse a sottoporsi a un intervento chirurgico molto delicato a Phoenix, negli USA. Fortunatamente l’intervento andò a buon fine, ma questo le lasciò dei segni: la parte sinistra del corpo inizialmente le rimase paralizzata, ma con il passare del tempo e con tanta dedizione, è riuscita a riacquisire i movimenti e le normali dinamiche muscolari.

La carriera di Cinzia Leone raccoglie un numero molto ampio di progetti teatrali, televisivi e cinematografici: la sua passione per la recitazione l’ha colpita sin da subito e il successo che ha ottenuto è del tutto meritato.