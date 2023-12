Roberta Morise ed Enrico Bartolini aspettano un bambino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Roberta Morise (ex di Carlo Conti) è incinta del compagno Enrico Bartolini

Solo diverse settimane fa è stata ufficializzata la storia d’amore tra la conduttrice televisiva ed l’ex Miss Italia Roberta Morise e lo chef stellato Enrico Bartolini. Secondo Dagospia, l’ex fidanzata del conduttore televisivo Carlo Conti è anche in dolce attesa, per quello che per lei sarebbe il primo figlio. Enrico, invece, ha già tre figli avuti da un precedente matrimonio. Su Dagospia si legge quanto segue: “Roberta Morise, ex fidanzata storica di Carlo Conti, è in attesa di un bebè. Il padre è lo chef pluristellato Enrico Bartolini, star di Celebrity Chef”. I due, inoltre, pare che molto presto convoleranno a nozze. Per il momento la notizia della gravidanza è solamente una indiscrezione, per ora non ci sono state né conferme né smentite da parte dei diretti interessati.

Roberta Morise, la storia d’amore con Enrico Bartolini

Qualche settimana fa è stata ufficializzata la storia d’amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini. Lo chef, in una lunga intervista al Corriere della Sera, aveva detto le seguenti parole: “mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L’amore è una magia”. Anche l’ex Miss Italia ha parlato di come è iniziata la sua relazione con Bartolini in tv a Caterina Balivo: “andiamo a Dubai per qualche giorno di vacanza con le amiche, e Monica dice andiamo a trovare Enrico che è un mio amico. Lui non c’era al ristorante però io ho condiviso la storia di Monica, lui ha gentilmente risposto alla storia, dicendo ‘che pensiero gentile che hai avuto, Roberta.’ E niente è iniziato tutto lì, con un tag. Il primo appuntamento, no in realtà io ero in vacanza, subito dopo Camper, a Castiglione della Pescaia, con una delle mie più care amiche, e lui mi scrive chiedendomi di cenare insieme, ma io stavo con questa mia amica. Però io lì, quando l’ho visto, colpo di fulmine. L’ho guardato e ho detto è lui, e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l’uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. E’ accogliente, dolce e premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimo mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta.” Queste quindi le parole di Roberta Morise. La coppia sembra quindi molto felice, tanto che il prossimo anno dovrebbero sposarsi. Enrico Bartolini è già stato sposato e da quel matrimonio sono nati tre figli, Tommaso, Giovanni e Vittoria. Roberta Morise invece la ricorderemo tutti come la compagna storica di Carlo Conti. I due si sono incontrati nel 2004, in occasione del concorso di Miss Italia, a Salsomaggiore Terme. L’amore è nato subito ed è durato fino al 2011.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Suki Waterhouse è incinta: Robert Pattinson diventerà papà per la prima volta

Vanessa Hudgens si è sposata in Messico: svelati i dettagli dell’abito da sposa da sogno