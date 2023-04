Le serie-tv appassionano da sempre e i Ciak d'Oro 2023 dedicati lo dimostrano molto bene: al via la prima edizione dedicata alla serialità

La prima edizione di Ciak d’Oro Serie-tv 2023 ha avuto un grandissimo successo. Sono ben 660.000 i voti raccolti sul sito ufficiale di Ciak e sono sette le categorie votate dal pubblico.

Alla scoperta dei vincitori e di tutti i dettagli di Ciak d’Oro Serie-tv.

Ciak d’Oro Serie-tv 2023: i vincitori della prima edizione

I vincitori del Ciak d’Oro Serie-tv 2023 sono stati eletti da tutti gli appassionati del mondo della serialità e le opere “giudicate” sono quelle prodotte tra gennaio 2022 e febbraio 2023. Sono state proprio le votazioni sul sito ufficiale dell’evento ad avere decretato i titoli e i protagonisti più amati dal pubblico: scopriamoli.

Migliore serie italiana dell’anno

A vincere la categoria per la migliore serie italiana dell’anno è la nota Tutto chiede salvezza. La serie-tv in questione è attualmente disponibile su Netflix e racconta la storia di Daniele, un giovane ragazzo che scopre di essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà.

Migliore attrice italiana dell’anno e migliore protagonista

A vincere questa importante categoria alla prima edizione dei Ciak d’Oro Serie-tv del 2023 è stata l’attrice Carolina Crescentini. L’attrice è stata una delle grandi protagoniste della serie italiana di successo Mare Fuori.

Migliore attore italiano dell’anno e migliore protagonista

Per quanto riguarda il volto maschile, a vincere il premio di migliore attore italiano dell’anno è il solo e unico Lino Banfi.

Migliore serie per il pubblico giovane

Non poteva che essere Mare Fuori a vincere la categoria Migliore serie per il pubblico giovane. Una storia incredibile e ricca di emozioni vere che hanno conquistato milioni di telespettatori e di telespettatrici.

Migliore protagonista per il pubblico giovane

Mare Fuori pare avere fatto il pieno di premi per i Ciak d’Oro Serie-tv 2023. Pensate che a vincere la categoria come Migliore protagonista per il pubblico giovane è proprio Massimiliano Caiazzo, uno dei protagonisti della serie-tv di successo.

Migliore serie internazionale

A vincere è Mercoledì, la serie creata dal grande Tim Burton che racconta la storia della piccola della Famiglia Addams. Un successo incredibile che non vede l’ora di proseguire con la seconda stagione.

Migliore protagonista internazionale

E se i Ciak d’Oro Serie-tv 2023 hanno visto trionfare Mercoledì come migliore serie internazionale, il premio alla categoria Migliore attrice internazionale non poteva che andare alla protagonista della serie, ossia Jenna Ortega.

Categoria serie più innovativa

Il premio per la serie più innovativa è stato vinto da The Bad Guy, disponibile sulla piattaforma di Prime Video.

Ciak d’Oro Cult-Colpo di fulmine

Vince tale categoria Christian, la serie-tv in due stagioni disponibile su Sky e su NOW. Il protagonista della serie è, ovviamente, Christian, interpretato da Edoardo Pesce.

Superciak d’oro come serie dell’anno

Dulcis in fundo, è Call My Agent la serie-tv che si aggiudica il Superciak d’oro come serie dell’anno.

Quando andrà in onda la premiazione e dove sarà possibile vederla?

L’edizione 2023 dei Ciak d’Oro Serie-tv ha riscosso un grandissimo successo. Se vi state chiedendo dove vedere la premiazione dell’evento, ecco qui la risposta.

Uno speciale di Sky Tg24 andrà in onda alle ore 21:00 nelle sere di Pasqua e di Pasquetta e sarà condotto dal vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci e dal direttore di Ciak Flavio Natalia.

Il 9 aprile 2023 alle ore 21:00 è previsto il primo appuntamento, mentre il 10 aprile 2023 alle ore 14:00 ci sarà la replica.

I Ciak d’Oro Serie-tv 2023 stanno per arrivare e non mancheranno ovviamente grandi ospiti!