Se siete fan della famiglia Addams, Netflix ha la soluzione perfetta: sta per arrivare sulla piattaforma Mercoledì, la serie-tv dedicata alla figlia di una delle coppie più dark esistenti, Gomez e Morticia Addams.

Il giorno di uscita della serie? Ovviamente mercoledì, ma scopriamo meglio tutti i dettagli a riguardo.

Mercoledì Addams: quando arriverà su Netflix?

Che la serie sia stata realizzata è ormai risaputo in tutto il mondo, ma la vera domanda è: quando arriverà sulla piattaforma streaming? A quanto pare la data ufficiale è stata resa nota e coinciderebbe proprio con il giorno che dà il nome della giovane ragazzina Addams: Mercoledì uscirà su Netflix il 23 novembre 2022, di mercoledì, appunto.

La serie-tv sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio streaming è già attivo.

Tuttavia, il 31 ottobre 2022, proprio nel giorno di Halloween, è stata presentata un’anteprima europea del primo episodio della serie-tv, in occasione del Lucca Comics & Games 2022. Nel corso della giornata di anteprima era presenta anche l’iconico Tim Burton, regista di 4 episodi della serie.

Di che cosa parla Mercoledì? La trama della serie

A quanto pare la trama di Mercoledì è ambientata ai giorni nostri e si concentra sull’iconico personaggio di Mercoledì Addams, che racconta il mondo contemporaneo visto dai suoi occhi.

La giovane adolescente è una studentessa della Nevermore Academy e imparerà a padroneggiare i suoi potere psichici per fare luce sugli antefatti che hanno colpito la sua famiglia 25 anni prima e per sventare, in conseguenza, anche una serie di omicidi che colpiscono la cittadina. L’elemento preponderante della serie sarà dunque il mistero, ampliato da particolari paranormali e investigativi. Mercoledì dovrà imparare a padroneggiare la sua abilità psichica emergente, dovrà riuscire a gestire la sua istintiva follia omicida: riuscirà a risolvere i misteri e riuscirà a gestire le difficili relazioni con gli altri studenti e le altre studentesse della scuola?

Il cast di Mercoledì: chi recita nella serie-tv?

A vestire i panni della protagonista della serie sarà Jenna Ortega, volto anche di Jane the Virgin, di Harley in Stuck in the Middle e di Ellie Alves nella seconda stagione di You.

Accanto a Ortega compariranno anche:

Catherine Zeta Jones: Morticia Addams

Luis Guzmán: Gomez Addams

Fred Armisen: Zio Fester

Isaac Ordonez: Pugsley Addams

Riki Lindhome: dott. Valerie Kinbot

Jamie McShane: sceriffo Donovan Galpin

Gwendoline Christie: Larissa Weems

Christina Ricci: Marilyn Thornhill

Hunter Doohan: Tyler Galpin

Tommie Earl Jenkins: sindaco Walker

Emma Myers: Enid Sinclair

Naomi J. Ogawa: Yoko Tanaka

Joy Sunday: Bianca Barclay

Percy Hynes White: Xavier Thorpe

George Burcea: Lurch

Iman Marson: Lucas Walker

William Houston: Joseph Crackstone

Luyanda Unati Lewis-Nyawo: vice-sceriffo Santiago

Oliver Watson: Kent

Calum Ross: Rowan

Johnna Dias Watson: Divina

Murray McArthur: Fabian

Gli episodi di Mercoledì sono 8 e la serie-tv è stata creata da Alfred Gough e Miles Millar, con la partecipazione speciale di Tim Burton come regista di 4 episodi.

Dove vedere Mercoledì

La nuova serie mistery-soprannaturale ma dai tratti tipici della commedia sarà disponibile su Netflix a partire da mercoledì 23 novembre 2022. Ciò significa che solo coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma avranno la possibilità di prendere visione della serie-tv.

Tutto è pronto: Mercoledì Addams non vede l’ora di farsi conoscere.