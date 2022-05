Christian è la serie tv di Sky creata da Roberto Saku Cinardi e diretta da Stefano Lodovichi. Liberalmente ispirata a Stigmate, la graphic novel di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti, la prima stagione di Christian prevede sei episodi, trasmessi dal 28 gennaio 2022 su Sky Atlantic e su Sky Cinema Due.

Scopriamo trama e cast di Christian, la serie che è stata anche candidata ai Nastri d’Argento 2022.

Trama

Christian, il protagonista, si guadagna da vivere come scagnozzo per un boss della periferia romana di nome Lino.

Ha quarant’anni e fa il lavoro sporco per il proprio boss nel Città-Palazzo, luogo in cui vivono. Nello stesso palazzo vivono altri personaggi della serie, come Italia, madre di Christian malata di Alzheimer, Davide, figlio di Lino e amico di Christian, e Rachele, la vicina tossicodipendente. Ma anche Tomei, un medico clandestino ormai disilluso, e Penna, Sergio e Stefanuccio che sono dei colleghi di Christian come sottoposti del boss.

Christian ambisce ad un lavoro meno sporco e che rende di più, ma senza successo. Improvvisamente inizia a sentire un dolore alle mani, cosa che gli impedisce di lavorare, fino a quando queste non iniziano a sanguinare e si aprono delle stigmate. Il protagonista si accorge improvvisamente che l’arrivo delle ferite ha portato anche dei poteri sovrannaturali. Infatti riesce a portare in vita Rachele, che stava morendo a causa di un overdose.

Questi poteri attirano l’attenzione della Chiesa e soprattutto di Matteo, un postulatore del Vaticano. Matteo è attirato non solo per il suo ruolo, ma anche per un motivo personale. Da piccolo infatti è stato investito, ma è sopravvissuto grazie ad un miracolo. Per questo vuole smascherare quello che ritiene un impostore.

Christian: il cast

Oltre ad una trama accattivante, Christian può contare su un cast di eccellenza. Edoardo Pesce interpreta il protagonista, Christian. Claudio Santamaria è Matteo, Silvia d’Amico interpreta Rachele, Giordano De Plano è Lino. Troviamo anche Antonio Bannò nei panni di Davide, Francesco Colella per Tomei, Lina Sastri per Italia, Milena Mancini per Anna, Gabriel Montesi per Penna, Selene Caramazza per Benedetta. Ivan Franek è Padre Klaus, Giulio Beranek è Biondo, Francesco Giordano è Stefanuccio, Pietro Bontempo è Greco, mentre Diego Verdegiglio è il Cardinale Ripa.