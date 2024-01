Con l’arrivo del 2024, la celebre maison francese Chloé abbraccia il detto anno nuovo, vita nuova con una svolta significativa: un nuovo logo. Questo segna l’inizio ufficiale di una nuova era per il marchio promettendo un’estetica fresca e moderna.

Inizia una nuova era per Chloé: dal nuovo direttore creativo al nuovo logo

Come ben sappiamo, il cambio del logo di una maison porta con sé molteplici significati, il primo dei quali è senza dubbio l’intenzione di un rebranding, ovvero rinnovare l’immagine del marchio. Questa ondata di cambiamento è stata ulteriormente confermata con l’annuncio, soltanto tre mesi fa, dell’arrivo di Chemena Kamali come nuovo direttore creativo. Nata in Germania nel 1981, è un autentico talento, il cui potenziale è stato plasmato direttamente da Chloé, dove ha iniziato la sua carriera circa vent’anni fa. Dopo aver ottenuto la lode con il Master of Arts in Fashion presso la Saint Martin’s University Londra, si è specializzata nella creazione di collezioni ready-to-wear femminili per il celebre marchio francese. Il suo percorso nel mondo di Chloé è iniziato nel 2001, per poi tornare come design creator nel 2013, fino ad arrivare ad oggi nelle vesti di direttore creativo. “Sono davvero onorata di prendere questo ruolo e di costruire questa nuova era sulla base della visione che Gaby Aghion e Karl Lagerfeld hanno avuto nella storia della maison“, ha rivelato.

Chloé, il nuovo logo ispirato all’indimenticabile stilista Karl Lagerfeld

E’ stata proprio Chemena Kamali a presentare il nuovo logo, elegante, sofisticato e con uno stile minimalista. Chiaramente ispirato al logo scelto da Karl Lagerfeld durante la sua direzione creativa negli anni Settanta, questo simbolo definirà le nuove collezioni di Chemena Kamali in anteprima alla Paris Fashion Week in programma per febbraio. Non a caso, il periodo in cui il celebre stilista ha ricoperto il ruolo di direttore creativo per Chloé, dal 1966 al 1983, è stato uno dei più significativi per la maison, contribuendo a consolidarne la fama come una delle più celebri al mondo. In un’epoca di trasformazioni nel mondo della moda, numerosi brand hanno deciso di modernizzare il proprio stile. Celine ha tolto gli accenti dal nome, mentre Ferragamo e Saint Laurent hanno semplificato il logo eliminando nomi. La lista è lunghissima: tra i marchi che stanno dando un tocco di novità troviamo anche Balenciaga, Fendi, Calvin Klein, Burberry e tanti altri. E’ un vero e proprio ritorno alle origini, un modo per evidenziare la semplicità e la precisione dei dettagli nei brand di lusso.

