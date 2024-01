Emily Rataikowski con la maglia dell’Inter: è questo il titolo che sta letteralmente infiammando il web e dominando le tendenze di tutte le piattaforme. Ebbene sì, la celebre modella statunitense, con oltre 30 milioni di follower su Instagram, ha conquistato i tifosi di Serie A indossando l’iconica maglia neroazzurra nell’ultimo video musicale di Travis Scott.

Il nuovo video musicale di Travis Scott: Emily Ratajkowski con la maglia dell’Inter

Travis Scott, affermato rapper nel panorama musicale contemporaneo, ha rilasciato a luglio 2023 I Know, un brano di grande successo estratto dal suo ultimo album Utopia. La canzone, scritta in collaborazione con Oz, Coleman, Buddy Ros, Kobe Hood e Terrance George, rappresenta uno sfogo dell’artista contro le accuse di sostanze stupefacenti. Il 23 gennaio 2024, poi, il brano è stato rilanciato con l’uscita del videoclip musicale, che in meno di 24 ore ha già raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni. Merito sicuramente di Emily Ratajkowski, protagonista del videoclip. La celebre modella statunitense, infatti, al minuto 1.40 del video musicale appare in tutto il suo splendore con la maglia dell’Inter. L’iconica maglietta a righe nere e blu è tra l’altro un pezzo vintage: ha ancora lo sponsor Pirelli e dovrebbe appartenere alla stagione del 2017/18 o del 2018/19. D’altronde, ultimamente le divise vintage di calcio hanno fatto il loro trionfale ritorno nel mondo della monda. Tuttavia, è sorprendente vedere una maglia di calcio italiana indossata da una delle modelle più famose al mondo.

@soloesclusivamenteinter Emily Ratajkowski con la maglia dell’Inter nel nuovo video di Travis Scott per la canzone “I Know ?”. ⚫️🔵 #emilyratajkowski #emrata #travisscott #iknow #inter #kit #shirt #nike #music #trap #perte #foryou #neiperte #soloedesclusivamenteinter ♬ I KNOW ? – Travis Scott

Emily Ratajkowski conquista i tifosi di Serie A con la maglia dell’Inter

Scontato dirlo, ma i tifosi di Serie A sono impazziti vedendo Emily Ratajkowski con la maglia dell’Inter. Hanno invaso i post della modella statunitense con commenti entusiasti, esprimendo la loro felicità nel vedere un’icona di bellezza e stile associata ala loro squadra del cuore. Indubbiamente, da parte di Travis Scott questa è stata una mossa di marketing ben giocata per raggiungere maggiore visibilità al suo videoclip. E a giudicare dalle reazioni, sembrerebbe esserci riuscito in pieno. I tifosi dell’Inter sono al settimo cielo, entusiasti di vedere la loro squadra brillare sotto i riflettori internazionali. E se i tifosi nerazzurri sono stati felici, beh… gli altri sicuramente un po’ meno!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

10 libri da leggere assolutamente nel 2024 | DonneMagazine.it

Bohemian Rhapsody: testo e significato nascosto della canzone | DonneMagazine.it