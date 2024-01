Uniqlo denuncia Shein per la copia della borsa a mezzaluna: è questa la notizia che ha letteralmente dominato le prime pagine delle cronache rosa nelle ultime ore.

Uniqlo VS Shein: il brand giapponese accusa il colosso cinese di averlo copiato

Stiamo parlando dell’iconico modello Round Midi Shoulder, un vero e proprio trionfo commerciale del brand giapponese, nonché la borsa più venduta di sempre. Si tratta anche di un autentico fenomeno virale, ampiamente popolare e amata sui social media, in particolare su piattaforme come Tik Tok. Talmente tanto ammirata, da essere stata nominata addirittura “l’oggetto più desiderato del 2023“. Effettivamente, mentre si scorre sulla home di Shein, tra le numerose borse disponibili, una certamente si distingue: la borsa a mezzaluna, che con la sua forma esclusiva e la tracolla regolabile, sembra essere una copia esatta del modello presentato dal brand giapponese. Questo è il motivo per cui il brand giapponese ha deciso di denunciare il colosso della moda low cost cinese, accusandolo di aver copiato la sua borsa. Uniqlo ha infatti promosso un’azione legale, annunciata da un comunicato pubblicato dalla società che controlla il brand, Fast Retailing, depositata il 28 dicembre 2023 presso la Corte distrettuale di Tokyo contro Shein. Ma non è finita qui. Il brand giapponese ha anche richiesto al colosso cinese l’immediata cessazione della vendita del prodotto ritenuto contraffatto e il risarcimento dei danni subiti.

Shein nuovamente sotto accusa: questa volta a denunciarlo è Uniqlo

D’altronde, Shein è noto per copiare abbigliamento ed accessori a brand famosi, per poi rivenderli a prezzi sorprendentemente bassi. Infatti, questo non è di certo il primo caso in cui vengono rivolte critiche nei confronti dell’azienda cinese. Da Diesel a Ralph Lauren, da Sergio Rossi a Zara, fino ad arrivare a H&M: sono numerosi i marchi che hanno accusato il colosso del fast fashion di imitare i loro capi e venderli a prezzi competitivi. Il brand giapponese ha intrapreso una causa contro l’azienda cinese perché sostiene fortemente che la forma della propria borsa assomiglia in modo significativo a quella venduta da Shein, minimando così la fiducia dei loro clienti. Dall’altra parte, l’azienda cinese ha risposto affermando di rispettare i diritti di proprietà intellettuale altrui e di prendere seriamente tutte le segnalazioni di violazione. Come finirà questa vicenda?

