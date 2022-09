Chiara Nasti è finita ancora una volta al centro di una polemica. Questa volta, a scatenare gli haters, è stato il nome scelto per il figlio che nascerà nel mese di novembre. L’influencer napoletana è stata accusata di aver “copiato” una tiktoker.

Il prossimo novembre, Chiara Nasti metterà al mondo il primo figlio, frutto dell’amore che la lega al calciatore Mattia Zaccagni. Qualche giorno fa, l’influencer napoletana ha svelato ai fan il nome scelto per il pargolo. Il bambino, un bel maschietto, si chiamerà Thiago. Non si tratta di una scelta casuale, ma è una specie di omaggio che il compagno di Chiara ha voluto fare ad uno dei suoi più grandi idoli, ovvero il collega Leo Messi.

Il pargolo di quest’ultimo, infatti, si chiama proprio Thiago.

Dopo che la Nasti ha rivelato ai fan il nome scelto per il figlio, le critiche sono arrivate puntuali. In molti l’hanno accusata di aver copiato Sofia Crisafulli che solo qualche giorno ha partorito un bimbo che si chiama proprio Thiago. E’ bene sottolineare che Chiara e la tiktoker sono grandi amiche e, da tempo, si supportano a vicenda.

Non a caso, l’influencer napoletana, via social, ha tuonato:

Qualche giorno fa, anche Giulia De Lellis è scesa in campo per difendere la Nasti, da sempre oggetto di parecchie critiche. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha dichiarato:

“Ao, ma la finite di rompere le pa**e a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. Ma come vi permettete? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro… Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete… Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate…Vergognatevi“.