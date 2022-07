Chiara Nasti: scelto il nome del figlio

Chiara Nasti e il compagno Mattia Zaccagni hanno scelto il nome del figlio. Qualche settimana fa, con un Gender Reveal Party che ha fatto piuttosto discutere, hanno scoperto di essere in attesa di un maschietto e adesso hanno deciso come chiamarlo.

Spesso al centro delle polemiche, Chiara Nasti ha svelato ai fan di aver scelto il nome del figlio, primo frutto dell’amore che la lega a Mattia Zaccagni. L’influencer napoletana e il calciatore hanno annunciato di essere in dolce attesa lo scorso maggio. Poco dopo è arrivato il Gender Reveal Party, andato in scena all’interno dello Stadio Olimpico di Roma, con cui hanno scoperto il sesso del bebè. Adesso che il parto si avvicina, Chiara si prepara ad accogliere il primogenito.

Da brava influencer, la Nasti non ha svelato il nome del figlio. Ha semplicemente ammesso:

Molto probabilmente, Chiara e Mattia sveleranno pubblicamente il nome del bambino il giorno della nascita.

In quella occasione scriveranno il solito messaggio social al miele in stile “Benvenuto ‘Caio’, mamma e papà ti amano”, o cose del genere.

In attesa del parto, che come svelato da Chiara avverrà nel mese di novembre, l’influencer continua ad essere al centro delle polemiche. Nel corso del suo ultimo sfogo social, ha tuonato:

“Una volta e per sempre: sono quotidianamente attaccata da persone che cercano consensi, likes e articoli di giornale, fingendo umiltà e cultura. Chi mi segue, sa bene che dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità. Potrei come tante far finta di essere una ragazza perfetta, ma non mi vendo e svendo come una pagliaccia qualunque. Ho una famiglia stupenda, amici e l’amore! Non ho mai cercato compromessi, preso in giro chi mi segue con finte pubblicità, finti sorrisi e mancanza di rispetto. Racconto solo la mia storia”.