Diventata mamma del piccolo Thiago da poco, Chiara Nasti si sta godendo il suo bimbo in tutto e per tutto. Tra le tante cose da fare, l’influencer partenopea trova il tempo anche per i suoi fan. E’ con loro che ha parlato dell’aumento di peso in gravidanza.

Il 16 novembre, Chiara Nasti e il compagno Mattia Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago. Un’emozione grandissima, che l’influencer e il calciatore hanno descritto fin nei minimi dettagli sui social. Nelle ultime ore, la bella partenopea ha trascorso un po’ di tempo su Instagram con i seguaci, concedendosi alle loro domande. Chiara ha anche parlato dell’aumento di peso in gravidanza, confessando il suo proposito per l’anno nuovo.

Una fan le ha chiesto quanti chili ha preso in gravidanza e Chiara ha risposto senza remore, svelando una specie di proposito per l’anno nuovo. La Nasti ha dichiarato:

“Totali non ne ho idea, credetemi. Gli ultimi tre mesi di gravidanza me li sono goduti al 100%, mangiando l’impossibile. Comunque ho sempre fatto fatica a mettere su kg, infatti vorrei tenerli alcuni kg in più. Speriamo bene”.

La Nasti è una delle poche donne al mondo che non combatte con i chili di troppo. Anzi, a suo dire, fa fatica ad ingrassare. E’ per questo che vorrebbe riuscire a mantenere i kg presi in gravidanza. Di certo, queste sue affermazioni porteranno alla nascita di nuove polemiche.