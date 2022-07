Dopo la bufera social innescata da una fase decisamente inopportuna Chiara Nasti ci ripensa: “Alla linea non ci penso affatto”. Alla fine ci è voluto l’incedere della gravidanza e la prospettiva della maternità per far tornare l’influencer sulle sue posizioni dopo la sua discussa e discutibile posizione assunta sui social qualche tempo fa.

Ma cosa aveva scritto la Nasti ai suoi followers di Instagram e su Twitter? “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so. Per ora non ho preso un chilo!”.

Dopo il post polemico Chiara Nasti ci ripensa

Quella considerazione tutto sommato frivola ma neutra aveva innescato alcune repliche da cui era uscita la “perla di saggezza” di Chiara: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi.

Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”. L’argomento è tornato in auge in questi giorni e con la gravidanza della Nasti più avanzata, ma con lei che invece ha una nuova prospettiva. Lo ha fatto rispondendo nelle stories ad alcune domande dei suoi followers sul nascituro.

La domanda sarcastica di un follower

Tutto è nato da una domanda sarcastica che richiamava il suo vecchio post: “Adesso hai preso peso?”.

E Chiara: “Fino al quarto mese davvero nulla. Ora sicuramente si, fino alle settimana scorsa 2 kg e mezzo in più. Più che il peso odio la ritenzione che per gli ormoni esce a tutte. Del peso non mi frega niente”. E ancora: “Anche se il mio bambino pesa più di quanto dovrebbe pesare, è enorme tutto bimbo”. E in chiosa: “Ma davvero non mi importa, sono troppo felice e anche se tengo molto alla linea non ci penso proprio… prima viene lui!”.